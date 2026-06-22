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Можно ли христианам отмечать Ивана Купала — священник дал исчерпывающий ответ

Руслана Заклинская
22 июня 2026, 12:33обновлено 22 июня, 13:06
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В 2026 году в связи с переходом на новый календарь украинцы будут отмечать Ивана Купала в ночь с 23 на 24 июня.
Священник ПЦУ объяснил, можно ли христианам праздновать Ивана Купала / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео facebook.com/oleksiyfilyk, скриншот youtube.com/@naiznankutv

Вы узнаете:

  • Когда в 2026 году в Украине отмечают Ивана Купала
  • Считается ли Ивана Купала христианским праздником
  • Какая связь между Иваном Купалой и Иоанном Крестителем

В 2026 году праздник Ивана Купала в Украине будут отмечать в ночь с 23 на 24 июня. Эта дата связана с летним солнцестоянием и дохристианскими славянскими традициями, которые со временем соединились с народными обрядами и церковным праздником Рождества Иоанна Крестителя, приходящимся на 24 июня.

В разных регионах Украины празднование сопровождается обрядами у воды, плетением венков и ночными гуляниями. Священник ПЦУ Алексей Филюк в видео на Facebook прокомментировал праздник Ивана Купала и объяснил, могут ли его отмечать христиане.

видео дня

"Можно ли христианам праздновать Ивана Купала? Такого нет. Это языческое, от сатаны что-то такое. Нет праздника Ивана Купала, нет", — заявил священник.

Смотрите видео с объяснением священника:

Отец Алексей подчеркнул, что в христианстве существует только день памяти Иоанна Крестителя. В то же время этот праздник не имеет никакого отношения к так называемому "Купалу".

"Есть день памяти Иоанна Крестителя, но с Купалой это ничего общего не имеет. Это языческие вещи", — сказал он.

Праздники в Украине в июне 2026
Праздники в Украине в июне 2026 / Инфографика: Главред

Священнослужитель подчеркнул, что, по его мнению, христианам не стоит присоединяться к таким традициям, а следует чтить церковные праздники.

"У христиан нет никакого Ивана Купала, а потому праздновать его нельзя. Есть память о Рождестве Иоанна Крестителя. Пожалуйста, чтите, поминайте его память и пусть Бог дарует всем здоровье и мудрость, чтобы не быть язычниками", — добавил он.

Праздник Ивана Купала — материалы по теме

Напомним, что в 2026 году праздник Ивана Купала приходится на ночь с 23 на 24 июня в соответствии с новым церковным стилем. Подробнее о праздновании Ивана Купала в 2026 году можно узнать в материале.

Празднование сопровождается рядом запретов, среди которых важным является запрет купаться после захода солнца. Народные приметы также подчеркивают необходимость не ругаться и воздерживаться от долгов в этот период.

Как ранее сообщал Главред, правописание и название праздника являются предметом лингвистических дискуссий, но нормативной считается форма "Ивана Купала", сочетающая христианскую традицию и славянское происхождение.

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О личности: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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