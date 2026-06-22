Можно ли христианам отмечать Ивана Купала — священник дал исчерпывающий ответ

Вы узнаете:
- Когда в 2026 году в Украине отмечают Ивана Купала
- Считается ли Ивана Купала христианским праздником
- Какая связь между Иваном Купалой и Иоанном Крестителем
В 2026 году праздник Ивана Купала в Украине будут отмечать в ночь с 23 на 24 июня. Эта дата связана с летним солнцестоянием и дохристианскими славянскими традициями, которые со временем соединились с народными обрядами и церковным праздником Рождества Иоанна Крестителя, приходящимся на 24 июня.
В разных регионах Украины празднование сопровождается обрядами у воды, плетением венков и ночными гуляниями. Священник ПЦУ Алексей Филюк в видео на Facebook прокомментировал праздник Ивана Купала и объяснил, могут ли его отмечать христиане.
"Можно ли христианам праздновать Ивана Купала? Такого нет. Это языческое, от сатаны что-то такое. Нет праздника Ивана Купала, нет", — заявил священник.
Смотрите видео с объяснением священника:
Отец Алексей подчеркнул, что в христианстве существует только день памяти Иоанна Крестителя. В то же время этот праздник не имеет никакого отношения к так называемому "Купалу".
"Есть день памяти Иоанна Крестителя, но с Купалой это ничего общего не имеет. Это языческие вещи", — сказал он.
Священнослужитель подчеркнул, что, по его мнению, христианам не стоит присоединяться к таким традициям, а следует чтить церковные праздники.
"У христиан нет никакого Ивана Купала, а потому праздновать его нельзя. Есть память о Рождестве Иоанна Крестителя. Пожалуйста, чтите, поминайте его память и пусть Бог дарует всем здоровье и мудрость, чтобы не быть язычниками", — добавил он.
Праздник Ивана Купала — материалы по теме
Напомним, что в 2026 году праздник Ивана Купала приходится на ночь с 23 на 24 июня в соответствии с новым церковным стилем. Подробнее о праздновании Ивана Купала в 2026 году можно узнать в материале.
Празднование сопровождается рядом запретов, среди которых важным является запрет купаться после захода солнца. Народные приметы также подчеркивают необходимость не ругаться и воздерживаться от долгов в этот период.
Как ранее сообщал Главред, правописание и название праздника являются предметом лингвистических дискуссий, но нормативной считается форма "Ивана Купала", сочетающая христианскую традицию и славянское происхождение.
Читайте также:
- Почему на Троицу украшают дома зеленью: священник раскрыл правду
- Является ли грехом при жизни выбирать себе место на кладбище: ответ священника
- Обладает ли особой силой вода, освящённая в определённые праздники — ответ священника
О личности: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред