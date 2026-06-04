Является ли грехом при жизни выбирать себе место на кладбище: ответ священника

Священник Алексей Филюк объяснил отношение Церкви к заранее подготовленным местам на кладбище и установке двойных памятников.

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Можно ли заранее подготовить себе место на кладбище / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Можно ли бронировать место на кладбище заранее

Является ли грехом ставить себе памятник при жизни

Вопрос о том, стоит ли при жизни "бронировать" место на кладбище, устанавливать двойные памятники или ограждать участок рядом с родными, нередко вызывает дискуссии среди верующих.

Священник Алексей Филюк в своем Instagram развеял распространенные мифы вокруг этой темы и объяснил, может ли такое решение считаться грехом.

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По словам священника, Церковь не имеет никаких запретов на подготовку места захоронения заранее. Это исключительно индивидуальное решение каждого человека, продиктованное практическими соображениями.

"Ну какое нарушение — заповеди же никакой нет. Это индивидуальный вопрос каждого. Человек живет своей жизнью, бабушка хочет быть похоронена рядом с дедушкой. Пришла, колышки забила — это ее право", — отметил он.

Священник привел истории из своего служения. По его словам, часто семьи устанавливают один памятник сразу для супругов преклонного возраста. И даже если один из них еще жив, это не считается грехом.

"Иногда, знаете, ставят памятник на двоих. И мы стоим и говорим: „Помяни, Господи, Анну, Ивана". А бабушка сбоку стоит и говорит: „Но я же еще жива, я еще жива". Ну, иногда люди ставят памятник на двоих. Бабушка еще жива, дедушка лежит. Уже памятник поставила, место себе отвоевала. Это индивидуально. Греха и нарушения какой-либо заповеди здесь нет", — подытожил священник.

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Смотрите видео с объяснением священника:

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О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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