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Почему одна кошка постоянно лижет другую: учёные раскрыли язык мурлык

Анна Ярославская
21 июля 2026, 12:24
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Не все облизывания - проявление любви. Возможно, все дело в скрытом напряжении иои конфликте.
Кошки
Что означает взаимное вылизывание кошек / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Как позы кошек указывают на характер отношений
  • Почему облизывание шеи часто означает конфликт
  • Когда облизывание - это приглашение к игре
  • Что означает прижимание ушей во время груминга

Те, кого дома живут несколько пушистых и мурлыкающих питомцев, могут задавать вопрос: что значит, когда кошки облизывают друг друга? Учёные из Гентского университета исследовали видеозаписи взаимного вылизывания кошек и обнаружили, что этот жест может скрывать как привязанность, так и конфликт.

Взаимное вылизывание у кошек, известное как аллогруминг, не всегда является проявлением дружбы - новое исследование, опубликованное в журнале Applied Animal Behaviour Science, показало, что этот жест может так же служить скрытым способом разрешения конфликта между животными.

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Ветеринар Гентского университета в Бельгии Морган Ван Белль и её коллеги проанализировали видеозаписи взаимного вылизывания кошек в 53 семьях, где живёт две или более кошки, передает Martha Stewart.

Команда определила два основных контекста для взаимного груминга - приятная социальная связь и напряжённость между кошками. Исследователи обнаружили, что когда животные были настроены на физический контакт, в 41% случаев они вылизывали другую кошку, причём положительную динамику обычно выдавали одинаковые позы обеих кошек - например, когда обе сидели или лежали.

В таком дружественном контексте кошка чаще всего вылизывала другую по голове или ушам, а иногда взаимное вылизывание становилось приглашением к игре - тогда облизывание обычно сосредотачивалось в области шеи.

Когда облизывание скрывает конфликт

В то же время груминг может служить и строгим сигналом - особенно при асимметричных позах животных, например, когда одна кошка наклоняется над другой.

Исследователи привели пример: если кошка хочет занять солнечное место, уже занятое другой, видеозаписи показывают, что взаимное вылизывание - часто именно в области шеи - обычно заставляет кошку-получателя прижать уши в знак недовольства, после чего другое животное начинает царапаться, кусаться или чесаться. Среди других признаков стресса исследователи назвали тряску головой, облизывание губ, зевание или чесание за ушами.

"Они могли бы подойти и шлёпнуть другую кошку по морде, чтобы забрать одеяло, на котором она лежит. Вместо этого они просто немного облизывают её и суетятся", - рассказала Ван Белль газете The Times.

По её словам, такие тонкие способы разрешения конфликтов свидетельствуют об уме и поведенческой гибкости животных, а не об их вредности.

"У них очень тонкие способы разрешения конфликтов. Для меня это показывает, что они умны и гибки в своём поведении, а не просто вредны", - подытожила исследовательница.

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Об источнике: Martha Stewart

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