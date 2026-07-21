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Перец перестал расти и сбрасывает цветы - что не так с растением и что делать

Руслана Заклинская
21 июля 2026, 15:19
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Уплотненная почва, жара и недостаток тени тормозят рост растений, предупреждает доцент университета.
Перец перестал расти и сбрасывает цветы — что не так с растением и что делать
Почему перец перестал расти / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, agroforum.hu

Вы узнаете:

  • Почему перец перестал расти и плохо дает урожай
  • Какие условия необходимы перцу для нормального развития
  • Почему состояние почвы может препятствовать росту перца

Болгарский перец - довольно требовательная культура, которая нуждается в правильном уходе, достаточном количестве воды, питательных веществ и благоприятных условиях. Если растения перестали расти и не формируют урожай, причина может быть не только в сорте, но и в состоянии почвы и погодных условиях.

Главред узнал, как спасти слабые кусты перца.

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Почему перец перестал расти

Доцент университета, доктор Зсузанна Неметi на портале Agroforum.hu рассказала, что перец нуждается в особых условиях для развития. Это теплолюбивое растение, которому лучше всего подходит температура около 25–30 °C в период цветения и формирования плодов.

В то же время чрезмерная жара может нанести вред растению. Если температура поднимается выше 35 °C, перец перестает нормально формировать завязи, а цветы могут опадать. Важное значение имеет и ночное охлаждение - температура около 18 °C способствует лучшему развитию культуры.

Чего не хватает перцу для хорошего урожая

Перец нуждается как минимум в 12 часах яркого солнца в день. Также растению необходим регулярный полив: почва должна оставаться влажной, но без застоя воды.

Кроме того, перец - культура с высокими потребностями в питательных веществах. Для активного роста и обильного плодоношения ему требуется подкормка комплексными или органическими удобрениями.

Может ли проблема быть в почве

Одной из главных причин плохого роста перца может быть уплотненная почва. По словам эксперта, на фото было видно, что земля на грядке потеряла структуру и стала слишком плотной.

Такая почва плохо пропускает воздух к корням, из-за чего растение не может полноценно развиваться. Частые поливы могут дополнительно усиливать уплотнение.

Что означает каждый цвет болгарского перца, какой самый полезный
Что означает каждый цвет болгарского перца, какой самый полезный

Для улучшения состояния почвы рекомендуется добавить зрелый компост или органические удобрения. Они не только насыщают почву питательными веществами, но и помогают восстановить полезную микрофлору.

Микроорганизмы постепенно разлагают органические вещества, образуя гумус и улучшая структуру почвы. В результате почва становится более рыхлой, темнее и благоприятной для развития корневой системы.

Почему важно мульчировать перец

В жаркую погоду верхний слой почвы быстро перегревается, из-за чего гибнут полезные организмы и ухудшается развитие корней. Решить эту проблему помогает мульчирование.

Слой растительной мульчи защищает почву от перегрева, удерживает влагу и создает лучшие условия для роста корней. А здоровая корневая система - залог хорошего урожая.

Смотрите видео о том, чем подкормить сладкий перец для увеличения урожая:

Нужно ли защищать перец от солнца

Из-за сильной жары и повышенного ультрафиолетового излучения листья и плоды перца могут получать ожоги. Поэтому растениям может понадобиться легкое затенение.

С помощью защиты от прямых солнечных лучей температуру растений и почвы можно снизить примерно на 5–8 °C, что поможет перцу лучше переносить жаркие периоды.

Если растения остаются живыми, их можно попытаться восстановить. Для этого стоит улучшить почву, добавить органику, замульчировать грядку, обеспечить регулярный полив и защитить перец от чрезмерной жары.

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Об источнике: Agroinform.hu

Agroinform.hu - один из крупнейших венгерских аграрных информационных порталов, освещающий новости сельского хозяйства, садоводства, огородничества, растениеводства и животноводства. Издание публикует практические советы для фермеров и владельцев приусадебных участков, аналитические материалы и отраслевые новости.

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