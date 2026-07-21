Стиралка ломается быстрее из-за одного режима: специалисты назвали главную ошибку

Специалисты по ремонту бытовой техники объяснили, какой цикл стирки больше всего изнашивает нагревательный элемент, насос и двигатель стиральной машины.

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Какой цикл стирки лучше не включать слишком часто / Коллаж: Главред, фото: Freepik

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Какой режим больше всего изнашивает стиральную машину

Почему горячая стирка вредит технике

Сколько градусов достаточно для ежедневной стирки

Регулярная стирка при температуре 90 градусов быстрее всего изнашивает стиральную машину - во время такого цикла максимальная нагрузка приходится на нагревательный элемент, насос, барабан и двигатель, тогда как для большинства повседневной одежды вполне достаточно режимов до 40 градусов. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на специалистов по ремонту бытовой техники.

Режим на 90 градусов рассчитан на очень загрязненные вещи, белый хлопок, полотенца или постельное белье - когда нужно максимально уничтожить бактерии и микроорганизмы. Из-за высокой температуры нагревательный элемент работает интенсивнее, насос функционирует дольше, а барабан и двигатель выполняют усиленный цикл работы. Если включать этот режим без реальной необходимости, отдельные узлы техники изнашиваются значительно быстрее.

Почему горячая стирка вредит стиральной машине

При частой стирке на максимальной температуре нагревательный элемент фактически работает без перерыва в течение длительного времени. Если вода жесткая, на ТЭНе быстро образуется известковый налет, который ухудшает теплопроводность - из-за этого элемент начинает перегреваться, потребляет больше электроэнергии и со временем выходит из строя. Высокие температуры также ускоряют износ уплотнителей, патрубков и резиновых деталей стиральной машины.

Специалисты подчеркивают: стирать при 90 градусах стоит только тогда, когда это действительно необходимо. Для большинства повседневной одежды достаточно температуры до 40 градусов, а полотенца или постельное белье обычно можно эффективно постирать при 60 градусах - современные моющие средства хорошо работают даже при невысоких температурах.

Для ежедневной стирки рекомендуют выбирать стандартные или экономные режимы с температурой до 40 градусов. Такие программы меньше нагружают двигатель, нагревательный элемент и насос, а также позволяют экономить электроэнергию и воду.

Как продлить срок службы техники

Не менее вредными для стиральной машины являются перегрузка барабана, избыток моющего средства, использование неподходящих моющих средств и отсутствие регулярной очистки. Со временем остатки порошка, ворс, жир и грязь накапливаются внутри системы, из-за чего ухудшается работа насоса, уплотнителей и сливного фильтра.

По окончании стирки дверцу люка и контейнер для моющих средств следует оставлять открытыми, чтобы внутри не скапливалась влага. Раз в один-два месяца рекомендуется запускать специальный цикл очистки барабана или пустую стирку при высокой температуре со средством для удаления накипи, а также следить за дозировкой порошка и не превышать максимально допустимую загрузку белья.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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