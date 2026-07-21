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О слове "благополучие" стоит забыть: как сказать по-украински красивее и естественнее

Дарья Пшеничник
21 июля 2026, 13:15
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Лингвисты объясняют, почему этого слова следует избегать и какими более точными эквивалентами его можно заменить в зависимости от контекста.

О слове
Почему о слове "благополучие" лучше забыть / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

  • Почему слово "благополучие" считают неудачным
  • Какими словами его заменить
  • Когда уместно говорить "благосостояние"

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Слово "благополуччя" стоит исключить из активного употребления - лингвисты называют его шаблонным и часто используемым необоснованно, из-за чего речь теряет естественность. Вместо этого в украинском языке есть гораздо более точные и благозвучные аналоги, которые следует подбирать в зависимости от контекста, пишет ТСН.

Чем заменить "благополуччя"

Вместо этого слова лингвисты предлагают несколько вариантов, каждый из которых имеет свой оттенок значения. Среди них - "добробут", "достаток", "заможність", "процвітання", а также книжные термины "благоденство" и "статки", когда речь идет именно о материальном положении.

Чаще всего эксперты советуют использовать именно слово "добробут" - оно звучит естественнее и точнее передает смысл. Примеры употребления: "Бажаю вам добробуту" или "Добробут родини залежить від взаєморозуміння".

Когда речь идет не о деньгах

Не всегда "благополуччя" касается материального обеспечения. Если речь идет о гармонии, спокойствии или счастливой жизни человека, лингвисты советуют другие выражения, которые звучат живо и лучше передают эмоциональный смысл ситуации.

Среди таких вариантов - "усе гаразд", "щасливе життя", "родинний затишок", "душевна рівновага", "сімейна гармонія", "спокій" и "злагода".

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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