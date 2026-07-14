Никакой не "чемодан": как правильно назвать твердую дорожную сумку на украинском

Не каждое заимствованное слово является чужим для украинского языка.

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Как сказать "чемодан" на украинском / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

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Вы узнаете:

Какое слово является нормативным - "вализа" или "чемодан"

Откуда происходит каждое из этих слов

Почему один вариант так и не закрепился в языке

В украинском языке существует четкая норма для обозначения дорожной сумки с жестким каркасом - это "валіза", а не привычное для многих слово "чемодан". Об этом сообщает 24 канал.

Именно "валіза" фигурирует в словарях и современных справочниках по культуре речи как обозначение твёрдой коробки для дорожных вещей с прикреплённой крышкой. Это слово настолько органично вошло в язык, что от него образовались и производные формы.

""Зібрати валізу, дорожня валіза, покласти речі до валізи"" - именно такие словосочетания фиксируются языковыми источниками как нормативные.

Откуда в украинском языке взялось слово "вализа"

Слово имеет долгий европейский путь: в украинский язык оно пришло через польское waliza, а то, в свою очередь, заимствовало его из французского valise, где так называли дорожную сумку для одежды. В основе лежит латинское valīsia (valesia) - "узелок всадника".

Это древнее заимствование закрепилось в языке еще в XIX веке и неоднократно встречается в классической украинской литературе.

"Старий оперся на палиці не сідаючи, а син стояв напочіпках коло валізи", - писал Иван Франко. У Ивана Нечуя-Левицкого встречается другой образ: "Старі панни закидали небожів кабінет валізами та скриньками". А Василий Барка описывал персонажа так: "Пишний товстунець підхопив свої великі валізи, обшиті блідо-жовтою шкірою, з блискучими мідяними обковами, і понісся в сусідній вагон".

От слова "валіза" в языке появились и производные - "валізка", "валізний", а разговорное "безвалізний" употребляют даже в шутку. Исторически "валіза" изготавливали из дерева, кожи или плетеной лозы, и только в XX веке появились более лёгкие алюминиевые, пластиковые и тканевые модели.

Почему "чемодан" не стал литературной нормой

Слово "чемодан" имеет совершенно иную историю происхождения. В русский язык оно попало через тюркские языки, а большинство исследователей связывает его с персидским jāmadān - буквально "хранилище для одежды", где jāma означает "одежда", а dān - "сосуд".

В украинском языке немало древних тюркских заимствований - арбуз, бахча, табак, взятка. Однако "чемодан" в их число не вошло: оно распространилось под влиянием русского языка, а в разговорном употреблении даже появлялись искажения "чемойдан" и "чумойдан".

Отдельно лингвисты обращают внимание на слово "саквояж" - от французского sac de voyage, "дорожная сумка". Это не синоним "варізи", а отдельный вид ручной клади.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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