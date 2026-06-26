Слова "бардачок" в украинском языке не существует — как сказать правильно

Несмотря на широкое использование, слово "бардачок" не является исконно украинским.

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Почему не стоит говорить "бардачок" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Каково происхождение слова "бардачок"

Какие украинские слова можно использовать вместо слова "бардачок"

Что означает слово "ладник"

Многие слова приходят из разговорного обихода или других языков и постепенно вытесняют исконно украинские аналоги. Одним из таких примеров является слово "бардачок" — привычное обозначение отсека в автомобиле для хранения мелких вещей.

Главред выяснил, как правильно называть "бардачок" на украинском языке.

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Почему слово "бардачок" вызывает вопросы

Украинский журналист и музыкант Аль Шайер Рами в TikTok обратил внимание на происхождение слова "бардачок", которым в быту называют отсек в автомобиле для хранения мелочей. Оно воспринимается как уменьшительная форма от "бардак", то есть русского слова "беспорядок".

В то же время "бардак" имеет ещё и другое происхождение — из турецкого языка, где это слово означало "стакан". Однако в современном употреблении в славянских языках оно закрепилось именно со значением "хаос, беспорядок".

Какие украинские аналоги можно использовать для "бардачка"

В языке существует немало вариантов для обозначения небольшого места хранения вещей, в частности:

скринька,

ящик,

сховок,

комірка,

шухляда.

Все эти слова передают общее значение — место для хранения мелких вещей, в частности в автомобиле.

Смотрите видео о том, как правильно сказать "бардачок" на украинском языке:

Что означает слово "ладник"

Особое внимание Рами Аль Шайера привлекло слово "ладник". Оно образовано от слова "лад" и концептуально означает "место для порядка" или "место, где всё упорядочено".

Идея заключается в противопоставлении:

"бардачок" — как условное место "беспорядка",

"ладник" — как "место лада и порядка".

Именно такая семантическая разница делает это слово привлекательным в качестве потенциального украинского эквивалента.

Имеет ли "ладник" историческую основу

Интересно, что "ладник" упоминается не только как современное языковое предложение. В традиционной украинской культуре это слово также связывают с поясным аксессуаром, который крепился к талии и выполнял функцию внешнего кармана.

В нём хранили мелкие вещи — деньги, ключи, расчёски и другие необходимые предметы. Фактически это была древняя "сумка для повседневных мелочей", что перекликается с современным автомобильным бардачком.

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О личности: Рами Аль Шаер Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

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