Как перевести слово "издержки" на украинский язык — правильные варианты

Вы узнаете:
- Как правильно перевести на украинский язык русское слово "издержки"
- Как перевести на украинский язык выражение "моральные издержки"
- Что на самом деле означает выражение "издержки профессии"
Русское слово "издержки" часто вызывает трудности при переводе на украинский, ведь его значение зависит от контекста. Всего в украинском языке существует четыре эквивалента.
Главред выяснил, как правильно переводить на украинский язык русское слово "издержки".
Как сказать "издержки" на украинском
Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в TikTok объяснила, что в Академическом толковом словаре украинского языка приведено несколько вариантов перевода этого слова. В зависимости от контекста "издержки" можно перевести как трати, витрати, видатки або наклади.
Стоит обратить внимание, что слово "наклады" по значению близко к слову "убытки", поэтому его уместно использовать лишь в отдельных случаях.
Как переводить "издержки" в разных контекстах
Лингвист привела несколько распространенных примеров. Так, русское выражение "моральные издержки" на украинском языке лучше передавать как "моральні втрати" или "моральні збитки".
Фразу "издержки производства" можно перевести как "витрати производства", "перевитрати производства" или "трати производства". Для выражения "путевые издержки" наиболее уместным вариантом будут "дорожні видатки".
Смотрите видео о том, как правильно сказать "издержки" на украинском языке:
@vikakhmelnytska#украинскийязык#антисуржик#язык#красочныйукраинский#украинский♬ оригинальный звук — Вика Хмельницкая
Что делать с выражением "издержки профессии"
Особое внимание Виктория Хмельницкая уделила популярному выражению "издержки профессии". Она отметила, что дословный перевод в этом случае звучит неестественно.
Обычно это выражение означает негативные последствия, неудобства или специфические трудности, возникающие в связи с определенной профессией или видом деятельности. Поэтому лингвисты советуют использовать более естественные украинские эквиваленты, в частности:
- професійні мінуси;
- фахові побічні ефекти;
- особливості професії (в зависимости от контекста);
- професійні труднощі.
Итак, универсального перевода слова "издержки" не существует. Правильный вариант зависит от содержания конкретного предложения.
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О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — её голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
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