Говорить "ветреная женщина" неправильно — как сказать на украинском языке

Вы узнаете:
- Что означает выражение "ветреная женщина"
- Как перевести выражение "ветреная женщина" на украинский
- Какие существуют разговорные украинские эквиваленты
В разговорной речи часто возникает необходимость передать эмоциональные или образные характеристики человека, в том числе такие, как русское выражение "ветреная женщина". В украинском языке для этого есть целый ряд точных эквивалентов, которые передают смысл в зависимости от контекста — от нейтрального до разговорно-иронического.
Главред узнал, как правильно перевести "ветренная женщина".
Что означает "ветренная женщина"
Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в TikTok рассказала, что выражение "ветренная женщина" употребляется в отношении легкомысленной, непостоянной, озорной женщины или девушки, которая склонна быстро менять мнения, решения или увлечения. Ближайшим нейтральным украинским эквивалентом в таком значении является слово "легкомысленная".
Какие существуют разговорные и образные варианты
Помимо нейтрального перевода, в украинском языке есть ряд эмоционально окрашенных слов, описывающих подобный тип поведения:
- вітрогОнка,
- вІтер-дІвка,
- вертИголова,
- шелИхвістка,
- вертИхвістка.
Эти слова используются преимущественно в разговорной речи и могут иметь шутливый или ироничный оттенок.
Смотрите видео о том, как правильно сказать на украинском "ветреная женщина":
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Какие существуют редкоупотребляемые варианты для описания "ветренной женщины"
Отдельно Виктория Хмельницкая обратила внимание и на менее употребительные слова, которые больше характерны для разговорной речи и почти не фиксируются в словарях:
- вітрЯнка,
- вітролЕтка.
По её словам, такие варианты встречаются в живой речи, хотя и не закреплены в лексикографических источниках.
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О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — её голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
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