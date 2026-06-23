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Говорить "ветреная женщина" неправильно — как сказать на украинском языке

Руслана Заклинская
23 июня 2026, 15:00
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В украинском языке есть богатый набор слов для передачи значения "ветренной женщины".
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Как сказать "ветреная женщина" на украинском / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Что означает выражение "ветреная женщина"
  • Как перевести выражение "ветреная женщина" на украинский
  • Какие существуют разговорные украинские эквиваленты

В разговорной речи часто возникает необходимость передать эмоциональные или образные характеристики человека, в том числе такие, как русское выражение "ветреная женщина". В украинском языке для этого есть целый ряд точных эквивалентов, которые передают смысл в зависимости от контекста — от нейтрального до разговорно-иронического.

Главред узнал, как правильно перевести "ветренная женщина".

видео дня

Что означает "ветренная женщина"

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в TikTok рассказала, что выражение "ветренная женщина" употребляется в отношении легкомысленной, непостоянной, озорной женщины или девушки, которая склонна быстро менять мнения, решения или увлечения. Ближайшим нейтральным украинским эквивалентом в таком значении является слово "легкомысленная".

Какие существуют разговорные и образные варианты

Помимо нейтрального перевода, в украинском языке есть ряд эмоционально окрашенных слов, описывающих подобный тип поведения:

  • вітрогОнка,
  • вІтер-дІвка,
  • вертИголова,
  • шелИхвістка,
  • вертИхвістка.

Эти слова используются преимущественно в разговорной речи и могут иметь шутливый или ироничный оттенок.

Смотрите видео о том, как правильно сказать на украинском "ветреная женщина":

Какие существуют редкоупотребляемые варианты для описания "ветренной женщины"

Отдельно Виктория Хмельницкая обратила внимание и на менее употребительные слова, которые больше характерны для разговорной речи и почти не фиксируются в словарях:

  • вітрЯнка,
  • вітролЕтка.

По её словам, такие варианты встречаются в живой речи, хотя и не закреплены в лексикографических источниках.

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О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — её голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

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