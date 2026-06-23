Языковой террор: какие удельные украинские слова СССР навсегда вычеркнул из словарей

Типично украинские слова на протяжении десятилетий исключали из нормативных словарей, искусственно заменяя их русизмами или кальками.

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Каких украинских слов боялась советская власть / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Какие украинские слова исключали из словарей

Почему советская власть хотела их стереть

Советский режим боялся не только украинской армии или повстанцев, но и украинского слова. Уникальная лексика, демонстрировавшая самобытность нашего языка и его отличие от русского, становилась объектом жесткой цензуры. Исконно украинские слова десятилетиями исключали из нормативных словарей, искусственно заменяя их русизмами или кальками, чтобы создать иллюзию "единого советского народа".

Сегодня эти запреты историки и лингвисты рассматривают как элемент целенаправленного лингвоцида. На несколько ярких примеров такой репрессированной лексики обратил внимание известный блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский.

Словарь под цензурой: что и на что заменяли

Советские редакторы работали по четкому принципу: если украинское слово слишком сильно отличается от русского аналога, его нужно заменить, вытеснить или пометить как "устаревшее".

Благодаря исследованиям мы можем увидеть, как именно обедняли наш язык и какие суррогаты навязывали вместо исконных слов:

Вместо колоритного "кип’яч" нам подсунули "кип’яток".

нам подсунули Уникальное "сновиду" заменили медицинским "лунатиком".

заменили медицинским Вместо звучного "виляск" заставили говорить "хлопок".

заставили говорить Понятие "чепурун" трансформировали в советских "стиляг".

трансформировали в советских Естественное "навантагу" заменили калькой "нагрузка".

заменили калькой Вместо слова "дармовис" появился французский "брелок" (через русское посредничество).

появился французский (через русское посредничество). Поэтическое "руйновище" превратили в неряшливую "розвалюху".

превратили в неряшливую Вместо краткого "дрібняки" стали использовать конструкцию "дрібні гроші".

стали использовать конструкцию Целую кучу синонимов, обозначающих непогоду — " ляпавиця " , "сльота" , "хляпавка" — свели к одному слову "слякоть".

, , — свели к одному слову Емкое "безрух" заменили на " застій ".

заменили на А уютный "закутень" стал просто " глухим місцем ".

Исторический контекст: от расцвета до репрессий

Этот лингвистический террор стал реакцией большевиков на мощный всплеск украинского самосознания. События освободительной борьбы 1917–1921 годов доказали, что царская политика русификации полностью провалилась. Украинцы массово возвращались к своим корням.

Статистика печатных изданий того периода впечатляет. В 1917 году на украинских землях в составе бывшей Российской империи вышло 747 украиноязычных изданий против 452 русскоязычных. А уже в 1918 году, во времена УНР и Украинского государства, эта тенденция усилилась — 1084 издания на украинском языке против 386 на русском.

Если бы украинцам удалось сохранить государственность, развитие языка пошло бы совсем по другому, естественному пути. Однако поражение в освободительной борьбе вернуло русификацию, но уже в более жестоком, советском формате.

После установления большевистской власти ситуация мгновенно перевернулась. Уже в 1922 году в советской Украине на украинском языке было напечатано лишь 186 изданий, тогда как на русском — целых 491.

В том же году советская власть юридически закрепила языковое неравенство. В Кодексе законов о народном образовании УССР украинский язык фактически был сведен к статусу провинциального, назвав его "языком большинства населения, особенно в сельской местности". Зато русский язык гордо провозгласили "языком большинства населения в городах и общесоюзным языком".

Сегодня возвращение репрессированных слов в повседневное употребление — это не просто обогащение своего языка, а еще один шаг к восстановлению исторической справедливости и деколонизации нашего сознания.

Смотрите видео о том, какие украинские слова советская власть исключала из словарей:

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Об авторе: Андрей Шимановский Андрей Шимановский — украинский блогер, актёр и популяризатор украинского языка, известный прежде всего своими видеоуроками в TikTok, Instagram и YouTube.

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