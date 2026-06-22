Никакая не 'стройка': как правильно назвать процесс возведения сооружений на украинском

В академических словарях украинского языка слова "стройка" в качестве нормативного термина вообще не существует.

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Как правильно сказать "стройка" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Как сказать "стройка" на украинском

Каково происхождение украинского эквивалента этого слова

Украинский язык обладает невероятной способностью самоочищаться, однако века принудительного сближения с русским языком оставили после себя немало лингвистического мусора. Сегодня, когда общество активно избавляется от токсичных маркеров прошлого, под прицел языковедов всё чаще попадают привычные, на первый взгляд, русизмы.

Одним из таких прочных "языковых сорняков", который до сих пор портит наше повседневное общение, является слово "стройка". Главред объясняет, почему этот русизм искажает язык и какими благозвучными исконно украинскими словами его заменить.

Откуда взялось слово "стройка"

Фразы вроде "он работает на стройке" или "возле нашей стройки перекрыли дорогу" можно услышать довольно часто. Однако в академических словарях украинского языка слова "стройка" как нормативного вообще не существует, пишет "24 Канал".

Это прямое заимствование из русского языка, образованное от глагола "строить". В украинском же языке издавна господствует совершенно иная терминология.

Сила украинского корня: от "будити" до "будувати"

В основе украинских слов этой группы лежит древний славянский корень "буд-". Что интересно, этимологически он тесно связан с глаголами "будити" и "пробуджувати". То есть буквально — приводить что-то к жизни, давать толчок, создавать с нуля. Похожие по звучанию и происхождению слова есть в польском, чешском и словацком языках.

Поэтому вместо чужеродного "стройки" у нас есть целая группа прекрасных слов: "будівництво", "будова", "будівельник", "забудова", "побудова".

Важно различать нюансы значений:

"Будівництво" - это и сам процесс возведения сооружений, и сфера деятельности в целом (например: "триває будівництво нового мосту" или "він працює на будівництві").

- это и сам процесс возведения сооружений, и сфера деятельности в целом (например: "триває будівництво нового мосту" или "він працює на будівництві"). "Будова" чаще употребляется, когда речь идет о конкретном объекте, который прямо сейчас возводится.

чаще употребляется, когда речь идет о конкретном объекте, который прямо сейчас возводится. "Будівельний майданчик" — место, где кипит вся работа и где обычно стоит техника (вместо "возле стройки стоит кран").

Проверяем себя: забываем кальки

Чтобы очистить речь, попробуйте полностью исключить суррогатный корень и заменить его правильными конструкциями:

Вместо "працює на стройці" говорим — "працює на будівництві".

Вместо "біля стройки стоїть кран" говорим — "поруч із будівельним майданчиком стоїть кран".

Вместо "завершили стройку будинку" говорим - "завершили побудову (або зведення) будинку".

Чистота языка кроется в таких мелочах. Когда мы избавляемся от навязанных форм и возвращаемся к своим корням, наша речь становится точнее и богаче.

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Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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