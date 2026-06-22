Не "чекушка" и не "пузырь": как правильно называть эти бутылки на украинском языке

Старые названия алкогольных напитков часто имеют неожиданное происхождение. Как появились "мерзавчик", "чекушка" и другие народные термины.

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Старинные украинские меры алкоголя / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Откуда происходят названия мерных единиц алкоголя в украинском языке

Что означают слова "чекушка", "пузырь", "мерзавчик" и "шкалик"

Сленговые названия алкогольных мер часто кажутся нам чисто советским изобретением, однако у большинства из них гораздо более древняя история. Такие слова, как "чекушка", "пузырь", "мерзавчик" или "шкалик", когда-то были вполне официальными единицами измерения, которые жестко привязывались к объему обычного ведра. Поскольку стандартное ведро в старые времена равнялось 12,3 литра, все мелкие емкости рассчитывались как его доли.

Главред расскажет, сколько миллилитров скрывается за каждым народным названием, как они возникли и каковы их благозвучные украинские эквиваленты.

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"Чекушка" или украинская "чвертка"

Популярное слово "чекушка" на самом деле является искажённой формой старого слова "четушка". Его корень происходит от понятия "чета" (пара), ведь этот объём вмещал ровно две большие рюмки. В древней системе мер она составляла 1/50 часть ведра, то есть примерно 246 миллилитров.

Со временем в быту "чекушкой" стали называть небольшую бутылку объемом 0,25 литра. Сегодня это слово является типичным суржиком, которому в украинском языке соответствует исторический вариант — "чвертка" (то есть четверть литра).

Почему бутылку называют "пузырем" и "карафкой"

Самое популярное название полулитровой бутылки — "пузырь" — возникло из-за особенностей тогдашней подачи в пивных. Раньше алкоголь на стол приносили не в заводской таре, а разливали в круглые, "пузатые" стеклянные графины. Именно из-за этой округлой формы емкость и получила название "пузырь", а впоследствии оно перешло на любую стандартную полулитровую бутылку водки.

В украинской культуре аналогом такого пузатого графина является благозвучное слово "карафка" (уменьшительная форма от "карафа"). Обычно в карафку объемом 0,5 или 0,75 литра наливали вино или домашние наливки. Также в повседневной речи употребляются нейтральные названия "бутылка" или "пол-литра".

Кто такой "мерзавчик" и где спряталась "сотка"

Это колоритное название появилось из-за откровенного разочарования покупателей. Маленькую бутылочку прозвали так из-за её "мерзкого", мизерного объёма: алкоголя вроде бы и есть, но для нормального застолья его недостаточно. В историческом эквиваленте это была 1/100 часть ведра (около 123 миллилитров), а в советские времена и сегодня под этим словом понимают бутылочку объемом 0,1 литра.

В украинских традициях распространены и другие названия: "сотка", "сто граммов" или "чарка".

Видео о том, почему у гранятки 16 граней, можно посмотреть здесь:

Что такое "шкалик"

Наименьшая мера алкоголя, название которой, по одной из версий, происходит из немецкого языка от слова Schale, что означает "чашка". Исторически шкалик равнялся 1/200 части ведра, то есть содержал около 62 миллилитров крепкого напитка. Сейчас в разговорной речи этим словом иногда называют крошечные бутылочки объемом 50–60 миллилитров.

Знание этих нюансов не только объясняет происхождение исторического сленга, но и помогает лучше понимать развитие языка и его региональные особенности.

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