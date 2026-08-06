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Женщина начала убираться по правилу 80/20: результат говорит сам за себя

Руслан Иваненко
6 августа 2026, 00:49
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Эксперт объяснила, как правило 80/20 помогает быстро избавиться от лишних вещей и поддерживать порядок в доме.
Уборка
Простой принцип 80/20 позволяет освободить больше места в доме / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Что такое правило расчистки 80/20
  • Как применить его в собственном доме
  • Для каких вещей этот метод подходит лучше всего

Поддерживать порядок в квартире или доме бывает сложно даже после генеральной уборки. Шкафы быстро снова заполняются вещами, а свободного места становится всё меньше. Один из популярных способов справиться с этой проблемой предлагает так называемое правило расчистки 80/20.

Главред решил выяснить, в чем заключается этот метод, почему его рекомендуют эксперты по организации пространства и в каких случаях он действительно может помочь сделать дом более опрятным.

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В чем заключается принцип 80/20

Журналистка Лиза Милбранд в статье для Real Simple поделилась собственным опытом использования правила 80/20.

Его основная идея заключается в том, чтобы заполнять полки, шкафы и другие места для хранения примерно на 80%, оставляя около 20% пространства свободным. Для этого предлагается избавиться примерно от пятой части вещей, которые уже не используются или являются лишними.

Основательница компании Operation Organization Катрина Типл объясняет, что именно свободное пространство между вещами является одним из ключевых принципов эффективной организации дома.

"Пространство между вещами - это мой девиз организованной жизни!" - подчеркивает эксперт.

По её словам, правило 80/20 позволяет создать запас места, который облегчает повседневное использование вещей и поддержание порядка.

Автор материала решила проверить этот принцип на практике, начав с кухонного шкафа. Она пересмотрела свою коллекцию кофейных чашек и на каждые четыре чашки, которые оставляла, одну откладывала на благотворительность. Такой подход помог быстро освободить место, не создавая ощущения, что пришлось отказаться от действительно нужных вещей.

Как правильно применять правило 80/20

Катрина Типл рекомендует не пытаться разобрать весь дом за один день. Вместо этого она советует начинать с отдельного ящика, полки или шкафа, а рядом сразу поставить пакет или коробку для вещей, которые можно отдать или выбросить.

Кроме того, эксперт рекомендует в течение пяти дней подряд применять правило 80/20 к новому участку дома. По её словам, это помогает быстрее увидеть результат и сформировать полезную привычку.

В то же время правило подходит не для всех категорий вещей. Как отмечается в публикации, метод лучше всего работает там, где скапливается много похожих предметов, в частности чашек, футболок или книг.

Зато для "ящиков с мелочами" или личных коллекций он может оказаться менее эффективным, ведь большинство предметов в таких местах действительно имеют своё назначение.

Какой результат даёт правило 80/20

После применения правила 80/20 журналистка заметила, что кухонный шкаф стал не только более опрятным, но и значительно удобнее в использовании. Освободившееся пространство позволило аккуратно разместить чай и аксессуары для горячих напитков, а уборка кухни стала занимать меньше времени.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Эксперт также обращает внимание, что поддержание порядка связано не только с физической рассортировкой вещей, но и с изменением подхода к их количеству.

"Ваш дом не обязательно должен быть заполнен вещами, чтобы быть уютным", - отмечает Типл.

Она советует воспринимать жизнь с меньшим количеством вещей как некую роскошь.

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Об источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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