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Соседи уже так делают: зачем класть алюминиевую фольгу под телевизор

Юрий Берендий
5 августа 2026, 17:10
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Обычная кухонная фольга может помочь защитить мебель, облегчить уход за техникой и даже повлиять на качество сигнала.
Соседи уже так делают: зачем класть алюминиевую фольгу под телевизор
Зачем класть фольгу под телевизор - 7 причин, которые удивят многих / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Почему под телевизор кладут фольгу
  • Как это помогает технике и мебели
  • Что говорят научные исследования

Все больше владельцев телевизоров начали использовать обычную фольгу под техникой. Этот простой домашний лайфхак помогает защитить мебель, упростить уход за телевизором и в отдельных случаях даже положительно влияет на работу электроники. Об этом говорится в материале Economic Times.

Главред выяснил, зачем класть фольгу под телевизор.

видео дня

Как фольга защищает мебель от тепла

Во время длительной работы телевизор постепенно нагревается. Из-за этого поверхность, на которой он стоит, может подвергаться дополнительной тепловой нагрузке.

Согласно материалам Economic Times, фольга создает отражающий барьер между телевизором и мебелью.

"Исследование, опубликованное в ScienceDirect, подтверждает, что алюминиевая фольга с низким коэффициентом излучения эффективно отражает тепловое излучение, уменьшая передачу тепла на соседние поверхности. Простой способ защитить ваш телевизионный столик или деревянную полку", - говорится в статье.

Почему это помогает продлить срок службы мебели

Больше всего от нагрева страдают деревянные полки и ламинированные поверхности. Постоянное воздействие тепла может привести к деформации, изменению цвета или появлению трещин.

Фольга действует как дополнительный тепловой экран, отражая часть теплового излучения обратно и уменьшая его воздействие на материал мебели.

Может ли фольга уменьшить электромагнитные помехи

В современных домах рядом с телевизором часто работают роутеры, приставки, медиаплееры и другая электроника.

Согласно исследованию, опубликованному в IOPscience, алюминий является эффективным материалом для экранирования электромагнитных помех. Его проводимость и толщина напрямую влияют на способность ослаблять нежелательные электромагнитные сигналы.

Как фольга помогает поддерживать чистоту

Еще одно практическое преимущество касается уборки.

Под телевизором обычно скапливаются пыль, мелкий мусор и крошки. Если под техникой лежит фольга, её достаточно быстро протереть или заменить новой, не сдвигая телевизор каждый раз.

Помогает ли фольга улучшить сигнал антенны

Для пользователей, которые до сих пор используют комнатные телевизионные антенны, этот материал может оказаться полезным.

Исследование Springer Nature показывает, что благодаря высокой проводимости алюминий способен эффективно взаимодействовать с электромагнитными волнами, поэтому может использоваться в качестве простого отражателя для улучшения работы отдельных типов антенн.

Как фольга помогает защитить кабели

За телевизором постоянно скапливается пыль, которая оседает на кабелях и разъемах.

По информации ScienceDirect, алюминий широко применяется в электронике для защиты компонентов от воздействия окружающей среды и тепловой нагрузки. Использование фольги у основания телевизора помогает частично ограничить накопление пыли в этой зоне.

Почему этот лайфхак набирает популярность

В отличие от дорогих охлаждающих аксессуаров или специальных подставок, алюминиевая фольга стоит недорого, легко убирается и не оставляет следов после использования. Именно поэтому многие пользователи воспринимают её как простой способ дополнительно защитить технику и мебель без лишних затрат.

Как алюминиевая фольга может помочь улучшить Wi-Fi

Отдельно провайдер Kompas обращает внимание ещё на один популярный способ использования алюминиевой фольги - возле Wi-Fi-роутера.

По информации провайдера, исследование, проведенное факультетом информатики и колледжем Мауд, показало, что алюминиевая фольга может работать как рефлектор для беспроводного сигнала. Если разместить её позади роутера, она отражает часть сигнала в нужном направлении вместо его хаотичного распространения.

Смотрите видео о том, как улучшить сигнал Wi-Fi:

Благодаря этому покрытие Wi-Fi в необходимой зоне может стать более стабильным, а сигнал - сильнее. В Kompas отмечают, что, по некоторым оценкам, такой способ способен увеличить эффективность сигнала до 55%, а также уменьшить его распространение за пределы дома, что помогает ограничить нежелательную утечку покрытия.

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Об источнике: Economic Times

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