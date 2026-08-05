Почва станет рыхлой и здоровой: что следует посеять на грядке после сбора картофеля

Сидерат успевает нарастить зеленую массу за месяц, а уже в следующем сезоне на этом участке хорошо урожаи корнеплодов.

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Что посадить после картофеля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Какой сидерат заменяет перегной на картофельной грядке

Почему горчицу скашивают до цветения

С чем смешивают семена для большего эффекта

Участок, с которого только что собрали картофель, остается плотным, истощенным и покрытым твердой коркой, а вместе с этим в почве накапливаются возбудители болезней и вредители - прежде всего проволочник. Огородники советуют не оставлять такую грядку пустой до весны, а засеять её белой горчицей: сидерат быстро наращивает зеленую массу, разветвленными корнями разрыхляет тяжелую почву, подавляет сорняки и формирует среду, в которой инфекции и вредные организмы развиваются плохо, пишет ТСН.

Речь идет об одном из самых доступных способов восстановить плодородие без внесения органики в больших объемах. Эффект, по словам опытных огородников, сравнивают с результатом от перегноя.

Технология посева и ухода

Норма расхода семян невелика: около 200 граммов на каждые 100 квадратных метров. Последовательность работ имеет значение - после выкапывания клубней с грядок убирают ботву и растительные остатки и дают земле отдохнуть два дня.

Далее участок перекапывают на глубину примерно одного штика лопаты, а ещё через день-два высевают семена. Их равномерно разбрасывают по поверхности и заделывают обычными граблями. В сухую погоду грядку умеренно поливают - без влаги всхожесть хуже. Первые ростки пробиваются уже через несколько дней, а через неделю участок покрывается плотным ровным ковром зелени.

Когда скашивать и что сажать дальше

Ключевой момент ухода - не пропустить срок скашивания. Примерно через месяц после появления всходов горчицу срезают, не давая ей зацвести и завязать семена, иначе сидерат сам превратится в сорняк.

Скошенную зелень оставляют на поверхности в качестве органической мульчи или неглубоко, на 15 сантиметров, заделывают в почву для перегнивания. После такого зеленого удобрения на участке хорошо развиваются морковь, свекла, лук и чеснок.

Одно ограничение касается самого картофеля: возвращать его на это место рекомендуется не раньше, чем через два года. Для более выраженного эффекта семена белой горчицы иногда смешивают с фацелией - такая комбинация одновременно защищает от вредителей и делает почву заметно более рыхлой.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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