Чеснок сохранится до самой весны: как правильно подготовить и где его сушить

Вы узнаете:
- Где лучше хранить чеснок
- Как связывать головки для последующего высыхания
- Стоит ли срезать корешки чеснока
Чеснок - один из самых популярных овощей, которые выращивают на украинских огородах. Однако после сбора урожая перед хозяевами встает важный вопрос - как правильно сохранить головки, чтобы они не портились и оставались пригодными к употреблению зимой.
Главред выяснил, как хранить чеснок, чтобы он дольше оставался свежим.
Как правильно подготовить чеснок к хранению
Украинская блогерша Ольга Мартинишин, известная как "Баба Оля на псевдо Чех", поделилась собственным способом хранения чеснока в новом видео на Facebook. Она показала, как готовит урожай после выкопки, и объяснила, почему важно правильно его просушить.
По словам блогерши, после сбора чеснок нужно хорошо просушить. Она оставляет его в парнике, где нет прямых солнечных лучей, но есть доступ воздуха.
"Я его выкопала и поставила в парник. Можно просто под каким-нибудь навесом поставить, чтобы не было прямых солнечных лучей, а ветер продувал. Хорошо высушила", - рассказала Мартинишин.
Нужно ли обрезать корни и стебель чеснока
После просушки блогерша очищает головки от лишней земли и шелухи. При этом она советует не спешить полностью обрезать корешки, особенно если чеснок планируют оставить для посадки.
"Эти корешки я не обрезаю. Так он меньше высыхает, меньше гниет. Это немного помогает, чтобы чеснок лучше хранился", - пояснила Ольга Мартинишин.
Для чеснока, который будут использовать в пищу, корни можно обрезать, чтобы головки занимали меньше места. А вот посадочный материал блогерша советует оставлять почти без изменений до осенней посадки.
Смотрите видео с объяснением, как лучше хранить чеснок:
Как сортировать чеснок перед зимой
Перед хранением блогерша советует отбирать лучшие головки отдельно - для семян, а более мелкие оставлять для приготовления блюд.
"Лучшие головки - я их все откладываю на семена, чтобы посадить больше и получить хороший урожай. А более мелкие пойдут в котлеты, к мясу, к икре", - отметила она.
Для удобства хранения Мартинишин делает небольшие связки со шнурками, оставляя часть стебля сверху.
Где лучше всего хранить чеснок зимой
По словам блогерши, главное правило хранения - сухое и прохладное помещение. Она хранит чеснок в холодной кладовой, где нет лишней влаги.
"У меня есть холодная кладовая, комната сухая, и я там его храню. Он у меня хорошо сохраняется", - рассказала Ольга Мартинишин.
Таким образом, по её словам, чеснок дольше сохраняет свои качества и не портится в течение холодного сезона.
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Об авторе: Баба Оля под псевдонимом Чех
"Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, прославившаяся благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков
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