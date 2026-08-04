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Жаре - конец: как превратить любой вентилятор в кондиционер

Юрий Берендий
4 августа 2026, 17:57
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Простой способ поможет сделать воздух в комнате более прохладным без дорогостоящего оборудования.
Жаре - конец: как превратить любой вентилятор в кондиционер
Как охладить комнату без кондиционера - как сделать кондиционер из вентилятора / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как охладить комнату без кондиционера
  • Как сделать кондиционер из вентилятора
  • Как справиться с жарой

Во время летней жары далеко не у всех есть возможность установить полноценную сплит-систему. В то же время сделать воздух в комнате заметно прохладнее можно с помощью обычного вентилятора, двух пластиковых бутылок и кубиков льда. Секретом создания самодельного охладителя поделился известный блогер и автор YouTube-канала "Smart Fox".

Главред выяснил, как быстро охладить комнату.

видео дня

Что нужно для создания самодельного кондиционера

Для изготовления простого устройства понадобятся:

  • обычный напольный или настольный вентилятор;
  • 2 пластиковые ПЭТ-бутылки (объемом 1,5–2 л);
  • кабельные стяжки (хомуты) или прочный скотч;
  • кубики льда.

Сначала нужно аккуратно отрезать дно у пластиковых бутылок, после чего надежно закрепить их горлышками вниз на решетке вентилятора с помощью стяжек.

"Очень жарко, но, к сожалению, у вас нет кондиционера - только вентилятор. В этом видео я покажу вам, как превратить обычный вентилятор в небольшой кондиционер, чтобы в вашей квартире стало значительно прохладнее. Это гораздо проще, чем вы можете себе представить, и все необходимое точно есть у вас дома", - отметил блогер.

После установки конструкции важно убедиться, что крышки бутылок плотно закручены. Затем через срезанное дно емкости полностью заполняют кубиками льда.

Как работает самодельный кондиционер со льдом и бутылками

Принцип действия этого лайфхака основан на теплообмене. Поток воздуха проходит мимо замороженных бутылок, благодаря чему температура потока, который разгоняет вентилятор, мгновенно снижается.

"Когда вы включаете вентилятор, он циркулирует и перемещает воздух. Но благодаря тому, что спереди или сзади прикреплены бутылки с кубиками льда, поток становится заметно прохладнее, и это действительно помогает снизить температуру в зоне отдыха", - подчеркнул автор видео.

Смотрите видео о том, как охладить квартиру:

После того как лёд растает, талую воду можно легко слить, слегка открутив крышки бутылок над миской, и засыпать новую порцию льда.

Может ли вентилятор со льдом полностью заменить кондиционер

Блогер подчеркивает, что такое устройство является временным решением и не заменит мощную климатическую технику, однако прекрасно спасает во время пиковых температур.

"Настоящий кондиционер более эффективен и охлаждает всю комнату. Но если его нет, этот способ поможет сделать пребывание в помещении значительно комфортнее, и вы это непременно почувствуете", - подытожил блогер.

Также стоит отметить, что чтобы на пол не капал конденсат, образующийся на внешних стенках бутылок при таянии льда, подложите под вентилятор небольшое полотенце или поддон.

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox"

"Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в реализации.

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