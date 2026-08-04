В террористической России скончалась молодая актриса, которая играла во многих кино.

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Умерла популярная российская актриса / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

От чего скончалась актриса

Что о ней известно

В террористической России стало известно о смерти популярной актрисы Наталии Дончевой.

Как пишут российские пропагандисты, на счету артистки десятки ролей в кино и сериалах. Наталии было 56 лет.

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Актриса, имеющая русское происхождение, серьезно болела на протяжении 10 лет, и у нее остановилось сердце. Об этом сообщили близкие Дончевой.

Актриса скончалась во Франции / Фото Стархит

Данчева долгое время проживала во Франции. Ее последней работой стала французская драма „Тревожные исчезновения". В 2019 году она была номинирована на премию Quebec Cinema Awards в категории „Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме „Сашенька".

Сообщается также, что актриса 10 лет боролась с неким заболеванием. Подробности ее семья не раскрывает.

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