Кратко:
- От чего скончалась актриса
- Что о ней известно
В террористической России стало известно о смерти популярной актрисы Наталии Дончевой.
Как пишут российские пропагандисты, на счету артистки десятки ролей в кино и сериалах. Наталии было 56 лет.
Актриса, имеющая русское происхождение, серьезно болела на протяжении 10 лет, и у нее остановилось сердце. Об этом сообщили близкие Дончевой.
Данчева долгое время проживала во Франции. Ее последней работой стала французская драма „Тревожные исчезновения". В 2019 году она была номинирована на премию Quebec Cinema Awards в категории „Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме „Сашенька".
Сообщается также, что актриса 10 лет боролась с неким заболеванием. Подробности ее семья не раскрывает.
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