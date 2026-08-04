"Как в Северной Корее": в сети набирает популярность видео с Путиным и детьми

Вы узнаете:
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- Как люди в соцсетях отреагировали на видео с Путиным
В стране-агрессоре России всеми методами пытаются поддерживать имидж кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина. Об этом свидетельствует видео, которое стало вирусным в Threads.
Теперь, как выяснил Главред, сторонники Путина имитируют широкую поддержку диктатора самым циничным образом - за счёт детей.
В Красноярске на церемонии закрытия всероссийского молодежного конкурса "Большая перемена" десятки детей выкрикивали на весь зал фамилию главы Кремля. В какой-то момент дети даже перекричали речь самого Путина.
Реакция соцсетей
Несмотря на то, что Кремль хотел этим показать якобы широкое уважение и симпатию к Путину, в Threads у пользователей это видео вызвало совсем другие эмоции.
Люди написали, что эта встреча Путина напоминает им встречу с диктатором в Северной Корее. Также они высказали предположение, что детей заставили скандировать фамилию главы Кремля под угрозой отправки на так называемую "СВО".
"А те, кто будут реагировать, - не факт, что они не поедут на "СВО". А все почему? А потому, что их предназначение - умирать за родину. Не жить на своей родине красиво и богато, а умирать за нее", - пишут пользователи в комментариях.
Другие комментаторы отметили, что такая реакция на президента страны не является нормальной, ведь глава государства - это менеджер, человек, который должен организовать рабочий процесс в стране, а не звезда.
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Об источнике: Threads
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