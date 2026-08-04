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"Как в Северной Корее": в сети набирает популярность видео с Путиным и детьми

Анна Косик
4 августа 2026, 13:22
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То, как дети встречали Путина, неприятно поразило многих.
Встреча Путина с детьми вызвала у людей не самые лучшие ассоциации / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему Россию сравнили с Северной Кореей
  • Как люди в соцсетях отреагировали на видео с Путиным

В стране-агрессоре России всеми методами пытаются поддерживать имидж кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина. Об этом свидетельствует видео, которое стало вирусным в Threads.

Теперь, как выяснил Главред, сторонники Путина имитируют широкую поддержку диктатора самым циничным образом - за счёт детей.

видео дня

В Красноярске на церемонии закрытия всероссийского молодежного конкурса "Большая перемена" десятки детей выкрикивали на весь зал фамилию главы Кремля. В какой-то момент дети даже перекричали речь самого Путина.

Реакция соцсетей

Несмотря на то, что Кремль хотел этим показать якобы широкое уважение и симпатию к Путину, в Threads у пользователей это видео вызвало совсем другие эмоции.

Комментарий в Threads / фото: скриншот

Люди написали, что эта встреча Путина напоминает им встречу с диктатором в Северной Корее. Также они высказали предположение, что детей заставили скандировать фамилию главы Кремля под угрозой отправки на так называемую "СВО".

коментарии в Threads
Комментарии в Threads / фото: скриншот

"А те, кто будут реагировать, - не факт, что они не поедут на "СВО". А все почему? А потому, что их предназначение - умирать за родину. Не жить на своей родине красиво и богато, а умирать за нее", - пишут пользователи в комментариях.

Другие комментаторы отметили, что такая реакция на президента страны не является нормальной, ведь глава государства - это менеджер, человек, который должен организовать рабочий процесс в стране, а не звезда.

коментарии в Threads
Комментарий в Threads / фото: скриншот

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Об источнике: Threads

Threads - социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем можно публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других пользователей или ставить лайки под их контентом, пишет Википедия.

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