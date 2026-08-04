Их носят менее 5 человек: названы самые редкие украинские фамилии

Некоторые фамилии в Украине встречаются лишь у 1–2 человек.

https://glavred.info/life/ih-nosyat-menee-5-chelovek-nazvany-samye-redkie-ukrainskie-familii-10785767.html Ссылка скопирована

Названы редкие фамилии украинцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие фамилии самые редкие в Украине

Где живут носители редких украинских фамилий

В Украине существуют фамилии, которые встречаются настолько редко, что их носителей можно пересчитать по пальцам одной руки. Некоторые из них имеют только одного носителя, тогда как другие принадлежат двум, трем или четырем людям.

Главред узнал, что ведущая Mama v Temi в TikTok рассказала, какие украинские фамилии являются самыми редкими и в каких регионах они зарегистрированы.

видео дня

Одной из редких в Украине является фамилия Сонечко, которую носят всего четыре человека. Они живут в Здолбунове в Ровенской области. Также всего два человека из Волыни носят фамилию Циця.

"Редким является и родовое имя Матня. Два человека с такой фамилией проживают в Полтавской области. Еще трое зарегистрированы в Запорожской области", - отметила ведущая.

Фамилии, которые есть только у одного человека в Украине

Среди самых редких украинских фамилий есть и такие, которые представлены лишь одним носителем.

"В Запорожской области зарегистрированы всего один Дощ и одна Смердюкова. А в Житомирской области живет последний Стригер. Единственным в своём роде является и Панталонович. Украинцев с такой фамилией всего двое. Это мужчина и женщина из Мукачево", – добавила ведущая.

Другие новости:

Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред