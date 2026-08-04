Украину может ждать самая тяжелая зима с начала полномасштабной войны - CNBC

В последние недели российские войска усилили ракетные атаки по украинским городам.

https://glavred.info/ukraine/ukrainu-mozhet-zhdat-samaya-tyazhelaya-zima-s-nachala-polnomasshtabnoy-voyny-cnbc-10785731.html Ссылка скопирована

Украину ожидает самая сложная зима с начала войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Кратко:

Украина работает над созданием собственных противоракетных решений

Путин попытается использовать зиму в попытке окончательно сломить Украину

Украина готовится к очередной сложной зиме, которая, по оценкам экспертов, может стать самым серьезным испытанием с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает CNBC.

Как отмечает издание, в последние недели российские войска усилили ракетные атаки по украинским городам. Предполагается, что таким образом Россия пытается воспользоваться дефицитом у Украины средств для перехвата баллистических ракет.

видео дня

Генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех подчеркнула, что Киеву необходимо трезво оценивать угрозы, с которыми страна столкнется в ближайшие месяцы. По ее словам, одной из главных проблем остается острая нехватка систем противовоздушной обороны.

"Прошлая зима стала очень тяжелой для Украины, особенно для крупных городов. Однако предстоящая, вероятно, окажется еще сложнее", - заявила Терех в комментарии CNBC.

Сейчас Украина продолжает в значительной степени полагаться на американские комплексы Patriot PAC-3 для защиты от российских баллистических ракет. При этом отечественные предприятия работают над созданием собственных противоракетных решений, однако этот процесс требует времени.

По словам Терех, разработка подобных технологий обычно занимает два-три десятилетия, тогда как украинские специалисты пытаются реализовать такие проекты за несколько лет, что делает невозможным быстрый результат до начала зимнего сезона.

Подготовка к зимнему периоду

Власти Украины уже усиливают защиту объектов энергетической инфраструктуры и формируют необходимые запасы для стабильного прохождения отопительного сезона. Кроме того, Киев рассчитывает привлечь дополнительное финансирование со стороны европейских партнеров и сформировать отдельный пакет помощи на зимний период.

Вместе с тем аналитик Сергей Кузан считает, что недавние кадровые изменения в правительстве также могут быть связаны с подготовкой страны к предстоящей зиме.

По его мнению, обновление Кабинета министров направлено на перезапуск ключевых государственных процессов и усиление взаимодействия между ведомствами. Как ранее заявлял президент Владимир Зеленский, основной задачей нового состава правительства является обеспечение полной готовности энергетической и оборонной инфраструктуры к холодному времени года.

Путин продолжит борьбу зимой

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер считает, что российский диктатор Владимир Путин несомненно попытается использовать зиму в попытке окончательно сломить Украину, лишив страну электро- и теплоснабжения.

Тем не менее, Волкер заявил, что Киев находится в лучшем положении для отражения российских баллистических ракетных ударов, чем прошлой зимой.

"Путин движется по долгосрочному пути к поражению. Он не может справиться с потерями на поле боя. Украина лишает Кремль нефтеперерабатывающих и экспортных мощностей, что истощает его бюджет", – заявил Волкер CNBC.

Он считает, что Путин будет бороться до тех пор, пока сможет, но его возможности становятся ограниченными.

"Я думаю, он продолжит борьбу зимой – полагая, что это может пойти на пользу России, – но к весне, я думаю, Путин столкнется с жесткими ограничениями в своей агрессивной войне и ему придется согласиться на прекращение огня", – добавил он.

Аналитики называют недавние попытки Украины нанести удар по ключевым логистическим центрам, таким как розничный гигант типа Amazon Wildberries, стратегией, направленной на повышение издержек войны для российского бизнеса в надежде, что Путин будет вынужден сесть за стол переговоров.

Возможно ли воздушное перемирие в Украине перед сезоном холодов

Директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире "Киев24" признал, что воздушное перемирие теоретически могло бы обезопасить генерирующие мощности в преддверии зимы, однако на данный момент шансов на такую договоренность практически нет.

По словам Магды, публичные заявления Владимира Путина свидетельствуют о том, что Кремль по-прежнему настроен продолжать войну и говорить о "победе", а не о паузе в боевых действиях.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, в ближайшие недели могут появиться новые возможности для возобновления переговоров между Украиной и Россией. В США заявили о подготовке дипломатических инициатив, направленных на поиск путей к завершению войны. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

Заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица считает, что продолжение дальнобойных ударов по российской территории может со временем заставить Кремль вернуться к переговорам о прекращении войны.

28 июля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме за закрытыми дверями, без представителей СМИ.

По данным журналистов, Трамп и Зеленский рассмотрели варианты достижения мирного соглашения и вопросы долгосрочного сотрудничества в сфере обороны, в частности возможное предоставление Украине разрешений на производство американского вооружения.

Читайте также:

Об источнике: CNBC CNBC - это американский кабельный телеканал и онлайн-платформа, специализирующаяся на бизнес-новостях, финансовых рынках и экономике. Канал принадлежит корпорации NBCUniversal и был основан в 1989 году. Его главный офис расположен в городе Энглвуд-Клиффс, штат Нью-Джерси. CNBC освещает биржевые индексы, корпоративные новости, инвестиционные тенденции и глобальные экономические процессы, а также предлагает аналитику и комментарии от ведущих экспертов. Онлайн-версия ресурса, доступная по адресу www.cnbc.com, является одним из самых популярных мировых источников оперативной информации о финансах, бизнесе и технологиях, ориентированных как на профессионалов, так и на широкую аудиторию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред