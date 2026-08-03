Помидоры созреют быстрее и не будут трескаться: что нужно сделать в августе

Эксперт по садоводству Монти Дон рассказал, что нужно делать с помидорами в августе, чтобы плоды быстрее наливались и созревали.

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Как заставить помидоры полностью созреть / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Как ускорить созревание помидоров в августе

Зачем обрезать листья помидоров

Что делать с зелеными помидорами

Август - важный период для ухода за помидорами, ведь именно сейчас плоды активно созревают и приближается время основного сбора урожая. Однако несколько простых действий могут помочь растениям дать больше спелых плодов и продлить сезон.

Главред узнал, какие меры рекомендует принять уже сейчас известный садовод Монти Дон, чтобы помидоры полностью созрели.

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Что нужно сделать с помидорами в августе

По словам Монти Дона, в августе растения томатов приближаются к пику плодоношения, поэтому садоводам стоит помочь им направить больше энергии на созревание плодов.

Эксперт советует в комментарии Daily Express обрезать нижние листья на растениях. Это позволит солнечному свету лучше проникать к помидорам, а также улучшит циркуляцию воздуха вокруг куста.

"Нужно срезать нижнюю половину листьев на каждом растении. Это позволит пропускать свет и воздух, чтобы плоды получали больше солнца, а дополнительная вентиляция снизит риск заболеваний", - пояснил Монти Дон.

По его словам, такую процедуру можно постепенно повторять каждую неделю, удаляя часть листьев, которые уже не приносят пользы растению.

Как правильно поливать помидоры в августе

Еще один важный совет садовода касается полива. В период созревания плодов не стоит чрезмерно увлажнять почву, если нет сильной жары.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Избыток воды может привести к растрескиванию помидоров, поэтому полив нужно регулировать в зависимости от погодных условий. В то же время Монти Дон рекомендует еженедельно подкармливать растения жидкими морскими водорослями или домашним удобрением из окопника. Такие подкормки помогают поддерживать цветение и формирование новых плодов.

Когда помидоры начинают созревать

По данным Королевского садоводческого общества (RHS), большинство сортов помидоров начинают активно созревать в середине лета. Сроки зависят от сорта, погоды и размера плодов.

Быстрее всего созревают помидоры черри, тогда как крупные сорта могут потребовать больше времени. Садоводам рекомендуют регулярно проверять кусты и собирать спелые плоды вместе с плодоножкой.

Смотрите видео о том, как ускорить созревание помидоров:

Что делать с зелеными помидорами

Если в конце сезона на кустах остались недозрелые плоды, их не обязательно выбрасывать. Созревание можно ускорить даже после окончания сезона.

Для этого зеленые помидоры можно собрать и оставить в тёплом тёмном месте. Ещё один способ - положить их в коробку или ящик вместе с бананом, который выделяет этилен и помогает плодам быстрее созревать.

Также недозрелые помидоры можно оставить на растении, а куст вырвать из земли и поместить в защищенное место для постепенного созревания.

Какие еще советы помогут получить хороший урожай

Помимо обрезки листьев и правильного полива, садоводам следует:

регулярно проверять растения на признаки болезней;

собирать спелые плоды, чтобы куст продолжал формировать новые;

обеспечить достаточное освещение для помидоров;

избегать резких перепадов влажности почвы.

Простые меры в августе могут существенно повлиять на качество урожая и помочь получить больше спелых и сочных помидоров к концу сезона.

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Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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