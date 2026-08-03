Помидоры созреют быстрее и не будут трескаться: что нужно сделать в августе

Вы узнаете:
- Как ускорить созревание помидоров в августе
- Зачем обрезать листья помидоров
- Что делать с зелеными помидорами
Август - важный период для ухода за помидорами, ведь именно сейчас плоды активно созревают и приближается время основного сбора урожая. Однако несколько простых действий могут помочь растениям дать больше спелых плодов и продлить сезон.
Главред узнал, какие меры рекомендует принять уже сейчас известный садовод Монти Дон, чтобы помидоры полностью созрели.
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Что нужно сделать с помидорами в августе
По словам Монти Дона, в августе растения томатов приближаются к пику плодоношения, поэтому садоводам стоит помочь им направить больше энергии на созревание плодов.
Эксперт советует в комментарии Daily Express обрезать нижние листья на растениях. Это позволит солнечному свету лучше проникать к помидорам, а также улучшит циркуляцию воздуха вокруг куста.
"Нужно срезать нижнюю половину листьев на каждом растении. Это позволит пропускать свет и воздух, чтобы плоды получали больше солнца, а дополнительная вентиляция снизит риск заболеваний", - пояснил Монти Дон.
По его словам, такую процедуру можно постепенно повторять каждую неделю, удаляя часть листьев, которые уже не приносят пользы растению.
Как правильно поливать помидоры в августе
Еще один важный совет садовода касается полива. В период созревания плодов не стоит чрезмерно увлажнять почву, если нет сильной жары.
Избыток воды может привести к растрескиванию помидоров, поэтому полив нужно регулировать в зависимости от погодных условий. В то же время Монти Дон рекомендует еженедельно подкармливать растения жидкими морскими водорослями или домашним удобрением из окопника. Такие подкормки помогают поддерживать цветение и формирование новых плодов.
Когда помидоры начинают созревать
По данным Королевского садоводческого общества (RHS), большинство сортов помидоров начинают активно созревать в середине лета. Сроки зависят от сорта, погоды и размера плодов.
Быстрее всего созревают помидоры черри, тогда как крупные сорта могут потребовать больше времени. Садоводам рекомендуют регулярно проверять кусты и собирать спелые плоды вместе с плодоножкой.
Смотрите видео о том, как ускорить созревание помидоров:
Что делать с зелеными помидорами
Если в конце сезона на кустах остались недозрелые плоды, их не обязательно выбрасывать. Созревание можно ускорить даже после окончания сезона.
Для этого зеленые помидоры можно собрать и оставить в тёплом тёмном месте. Ещё один способ - положить их в коробку или ящик вместе с бананом, который выделяет этилен и помогает плодам быстрее созревать.
Также недозрелые помидоры можно оставить на растении, а куст вырвать из земли и поместить в защищенное место для постепенного созревания.
Какие еще советы помогут получить хороший урожай
Помимо обрезки листьев и правильного полива, садоводам следует:
- регулярно проверять растения на признаки болезней;
- собирать спелые плоды, чтобы куст продолжал формировать новые;
- обеспечить достаточное освещение для помидоров;
- избегать резких перепадов влажности почвы.
Простые меры в августе могут существенно повлиять на качество урожая и помочь получить больше спелых и сочных помидоров к концу сезона.
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Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.
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