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Не все можно замораживать сырыми: какие грибы нужно отварить перед заморозкой

Марина Иваненко
3 августа 2026, 16:57обновлено 3 августа, 17:43
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Как правильно замораживать грибы, чтобы они не стали водянистыми после размораживания. Замораживание требует правильной подготовки и соблюдения простых правил.
Как правильно замораживать грибы
Как правильно замораживать грибы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Какие грибы можно замораживать сырыми
  • Почему некоторые виды нужно отваривать
  • Как избежать образования льда и потери вкуса

Замораживание грибов на зиму - популярный способ сохранить лесной урожай. Однако после размораживания многие хозяйки сталкиваются с тем, что грибы становятся водянистыми, резиновыми или горькими. Чаще всего это связано с избытком влаги и ошибками при подготовке, ведь замораживание в сыром виде подходит не для всех видов. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечается в материале ТСН, чтобы сохранить текстуру, вкус и аромат грибов, важно правильно подготовить их перед отправкой в морозильную камеру.

видео дня

Какие грибы можно замораживать сырыми

В сыром виде лучше всего замораживать трубчатые грибы. Во время варки они активно впитывают воду, из-за чего после размораживания могут стать резиновыми.

Без предварительной термической обработки можно замораживать:

  • белые грибы;
  • подберезовики и подосичники;
  • шампиньоны и вешенки;
  • мелкие опята.

Какие грибы нужно предварительно отварить

Некоторые виды грибов не рекомендуется замораживать сырыми.

Лисички

После замораживания без предварительного отваривания они могут приобрести горьковатый привкус. Чтобы этого избежать, их рекомендуют проварить примерно 15 минут.

Грузди и вовнянки

После замораживания в сыром виде эти грибы могут потерять плотную структуру и стать слишком мягкими.

Некоторые дикорастущие грибы

Перед замораживанием отдельные условно съедобные виды требуют предварительного отваривания в соответствии с рекомендациями по их приготовлению. Это помогает сделать продукт более безопасным для употребления.

Если грибы требуют отваривания, его проводят перед замораживанием в соответствии с особенностями конкретного вида.

Видео о том, как правильно замораживать грибы, можно посмотреть здесь:

Мыть или не мыть грибы перед замораживанием

Одной из причин образования льда и ухудшения текстуры является избыток влаги.

Чтобы этого избежать, стоит соблюдать несколько правил:

  • не замачивайте грибы в воде, ведь они быстро впитывают влагу;
  • очищайте их от земли и мусора влажной тряпкой, бумажным полотенцем или мягкой щеткой;
  • если грибы всё же пришлось помыть, тщательно просушите их перед замораживанием.

Как правильно замораживать и размораживать грибы

Чтобы сохранить качество продукта, следуйте простым рекомендациям.

Нарежьте и расфасуйте

Перед замораживанием грибы лучше сразу нарезать и разложить небольшими порциями, чтобы использовать за один раз.

Не замораживайте повторно

После размораживания продукт теряет структуру и вкусовые качества.

Размораживайте постепенно

Лучше всего переложить грибы из морозильной камеры в холодильник за несколько часов или на ночь.

Не используйте резкий нагрев

Не рекомендуется размораживать грибы при комнатной температуре или в микроволновой печи, если это не связано с их немедленным приготовлением.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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