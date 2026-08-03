Доллар и евро резко полетели вверх: курс валют на 4 августа

НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 4 августа.

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Курс валют на 4 августа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Во вторник, 4 августа, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро стремительно взлетели вверх. Курс злотого по отношению к гривне также показал рост. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 4 августа

Во вторник официальный курс доллара США резко вырос. НБУ повысил курс американской валюты на 15 копеек - до 44,78 гривны за доллар.

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Курс евро на 4 августа

Курс евро также резко пошел вверх. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,64 гривны за один евро, что на 37 копеек больше, чем накануне.

Курс злотого на 4 августа

Злотый также укрепился. НБУ повысил курс польского злотого к гривне на 4 августа по сравнению с 3 августа на 12 копеек - до 12,00 гривны.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют в начале августа - мнение эксперта

Курс доллара и евро в начале августа, скорее всего, останется близким к уровням, наблюдавшихся в июле, если ситуация на мировом рынке топлива не ухудшится. Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По словам банкира, главным фактором для валютного рынка в августе станет стоимость нефтепродуктов, ведь Украина зависит от их импорта. Подорожание топлива может увеличить спрос импортеров на иностранную валюту.

"Именно топливо может стать главным курсовым "нервом" августа. Все будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, безопасности транспортировки энергоносителей через Ормузский пролив и того, насколько быстро страны ОПЕК смогут увеличить добычу", - отметил эксперт.

Лесовой прогнозирует, что с 27 июля по 2 августа курс доллара будет находиться в пределах 44,6–45 грн на межбанке и 44,8–45 грн на наличном рынке. В то же время курс евро ожидается на уровне 50,8–51,5 грн на межбанке и 51–51,5 грн в наличном сегменте.

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Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка "Глобус" Тарас Лесовой считает, что серьезного давления на гривну в августе не будет. По базовому сценарию, по мнению банкира, в течение августа курс доллара будет держаться в пределах 44,5–45,5 гривен, а курс евро - 51–52,5 гривен.

Напомним, "Главред" писал, что Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 31 июля. Доллар резко полетел вниз, а евро значительно укрепил свои позиции. Злотый также демонстрирует рост по отношению к украинской валюте.

Напомним, финансист и экономист Сергей Фурса считает, что курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривны в ближайшее время, а именно - в следующем году или в 2028 году.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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