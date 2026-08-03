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Умеров и Клименко получили новые должности - чем они будут заниматься

Мария Николишин
3 августа 2026, 14:29
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Зеленский также сообщил, что на этой неделе состоится специальное заседание СНБО.
Умеров и Клименко получили новые должности - чем они будут заниматься
Умеров и Клименко займут новые должности / коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, facebook.com/iklymenko.fb

Главное:

  • Зеленский объявил о новых кадровых назначениях
  • Умеров возглавит Службу внешней разведки
  • Клименко станет новым секретарем СНБО

Секретарь СНБО Рустем Умеров будет назначен новым руководителем Службы внешней разведки Украины. В то же время бывший министр внутренних дел Игорь Клименко возглавит СНБО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания послов Украины в Киеве.

По его словам, Умеров будет координировать работу по заключению Drone deals и заниматься вопросами дипломатии и обороны. Речь идет не только о странах Ближнего Востока.

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"И чтобы у него было больше возможностей заниматься именно такими вопросами одновременно - и дипломатией, и обороной, и процессом переговоров с Соединенными Штатами, и с другими определенными партнерами, а также переговорами о прекращении войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Украина вышла на новый уровень сотрудничества с ключевыми партнерами в военной сфере благодаря формату заключения дроновых соглашений (Drone deals).

"Когда мы говорим о Drone deals, мы имеем в виду не просто экспорт или не только те или иные дроны. Это формат, который объединяет наш украинский опыт защиты в войне с оборонными возможностями наших партнеров", - отметил он.

Игорь Клименко возглавит СНБО

Также президент сообщил, что на этой неделе состоится специальное заседание СНБО с целью оценить, выполняются ли и как выполняются планы обеспечения устойчивости для областей и общин.

Глава государства добавил, что если планы не выполняются, то за это будет налажена ответственность.

"На основе этого анализа мы определим приоритеты внешней политики нашего государства. Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко. У него есть чрезвычайно ценный опыт координации деятельности в сфере безопасности, а также работы прошлой зимой по обеспечению нашей устойчивости и оказанию помощи нашим людям. Нам нужно укрепляться. Поэтому СНБО будет более активно вовлечен в работу с правительством Украины по этому вопросу", - отметил Зеленский.

Умеров и Клименко получили новые должности - чем они будут заниматься
СНБО / Инфографика: Главред

Кадровые перестановки - последние новости

Как сообщал Главред, 17 июля Кабинет министров Украины принял кадровые решения в отношении двух ключевых министерств. Так, временным исполняющим обязанности министра обороны назначен Евгений Хмара, а временным исполняющим обязанности министра иностранных дел - Андрей Сибига.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Александра Поклада временно исполняющим обязанности главы СБУ.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Александра Сырского, а новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.

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О персоне: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ был заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награждён орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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