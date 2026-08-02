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Доллар готовится к новому скачку: эксперт назвал сроки и возможный курс

Алексей Тесля
2 августа 2026, 21:21
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Отметка 45 гривен за доллар остается психологически и экономически важной, говорит Андрей Шевчишин.
доллар, гривня
Раскрыт прогноз нового валютного курса / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Шевчишина:

  • Не исключено дальнейшее ослабление национальной валюты
  • Рынок может перейти в новый диапазон - 45–46 гривен за доллар

После повышения учетной ставки Национальным банком Украины гривна может стать более привлекательной для вкладчиков и инвесторов, однако это не отменяет ожиданий дальнейшего ослабления национальной валюты.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

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По его словам, отметка 45 гривен за доллар остается психологически и экономически важной. Если курс закрепится выше этого уровня, рынок может перейти в новый диапазон - 45–46 гривен за доллар.

"Подняв учетную ставку, НБУ пытается сформировать условия для повышения привлекательности гривны, но это не меняет девальвационных ожиданий. Уровень 45 грн/доллар остается ключевым и его преодоление станет сигналом перехода в новую реальность: 45–46 грн за доллар", - отметил Андрей Шевчишин.

Эксперт считает, что в базовом сценарии в течение августа курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в пределах 45–46 гривен, а евро - 50,5–52 гривен.

Вместе с тем аналитик предупредил, что возможное продолжение блокады украинских портов может сократить валютные поступления в страну и усилить давление на гривну. В таком случае доллар способен приблизиться к верхней границе прогнозируемого диапазона - 46 гривен на межбанке, тогда как наличный курс может быть примерно на 15–20 копеек выше.

Кроме того, по прогнозу Шевчишина, ближе к концу августа спрос на иностранную валюту может увеличиться, что также станет фактором роста курса доллара.

Курс доллара
/ Инфографика: Главред

Эксперты спрогнозировали дальнейшее движение курса гривны

Аналитики инвестиционной компании ICU считают, что недавнее усиление позиций гривны было ожидаемым результатом действий Национального банка Украины.

По их оценке, регулятору удалось удержать стабильность валютного рынка благодаря проведению валютных интервенций и контролю ситуации.

В то же время специалисты отмечают, что в дальнейшем НБУ может постепенно сократить объем своего влияния на рынок. Это способно привести к более заметным колебаниям обменного курса и постепенному ослаблению гривны в рамках контролируемого процесса.

Курс доллара - новости по теме

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

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О персоне: Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году.

Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента.

В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс.

Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.

Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.

Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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