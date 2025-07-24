Неожиданная, но приятная поддержка: кто из пенсионеров получит прибавку в августе

Пенсионный фонд предоставит денежные выплаты различным категориям граждан Украины.

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Кого коснется денежная поддержка / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Ко Дню Независимости украинцы получат разовую денежную помощь

Пенсионный фонд начислит праздничные выплаты ветеранам и льготникам

Ко Дню Независимости, который Украина отмечает в августе 2025 года, для отдельных категорий граждан предусмотрена единовременная денежная поддержка. Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, средства должны поступить на счета получателей до 24 августа.

Самая высокая сумма, 3 100 гривен, предназначена для лиц, имеющих особые заслуги перед государством, а также для ветеранов с инвалидностью I группы и бывших детей-узников концлагерей той же группы. Лица с инвалидностью II группы получат по 2 900 грн, III группы по 2 700 грн.

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По 1 000 гривен выплатят участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, несовершеннолетним бывшим узникам концлагерей и детям, которые родились в местах лишения свободы, где содержались их родители.

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Члены семей погибших военных и ветеранов, а также вдовы или вдовцы, которые не заключили новый брак, получат по 650 грн. Участникам войны, детям партизан и другим бывшим узникам концлагерей предусмотрено по 450 грн.

Выплата будет зачислена вместе с августовской пенсией. Те ветераны, которые сейчас работают или проходят военную службу и не являются пенсионерами, получат средства через учреждения или части, где они служат или трудоустроены. В таких случаях перечисление осуществляется по представлению от работодателя.

Пенсионный фонд также напоминает: граждане, которые не являются пенсионерами, но имеют право на эту выплату, должны подать соответствующее заявление через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ или обратиться в сервисный центр. Подача стала возможной с 1 июля 2025 года.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Напомним, Главред рассказывал, кто получает самую большую пенсию в Украине. Как известно, сейчас украинец со средней зарплатой 18,8 тыс. грн и полным стажем может рассчитывать на пенсию лишь в 4,7 тыс. грн.

В то же время есть возможность получать пенсию в 11 тысяч гривен. Но для этого надо соответствовать определенным условиям. Чтобы узнать, имеете ли вы на это право, можно воспользоваться специальным калькулятором пенсий.

Но есть и не очень приятные новости: некоторые пенсионеры могут вообще остаться без выплат. В Пенсионном фонде (ПФУ) уже объяснили, почему так может произойти и как этого избежать.

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Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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