Почти 400 тысяч: названа фамилия, кто получает самую большую пенсию в Украине

Коротко:
- Кто лидирует среди украинских пенсионеров
- Сколько получает судья в отставке
Самую высокую пенсию среди украинских пенсионеров получает Наталья Шаптала - бывшая судья Конституционного Суда Украины. Ее ежемесячное денежное обеспечение, вместе с пожизненным содержанием, составляет 390 184 гривны, по данным Пенсионного фонда Украины, сообщает Радио Трек.
В 2019 году Шаптала в течение четырех месяцев занимала должность председателя КСУ. Осенью того же года она подала в отставку и уже с октября начала получать пожизненные выплаты.
Сначала ей была назначена пенсия в размере 90% от зарплаты действующего судьи. Впоследствии, после изменения законодательства, этот размер был уменьшен до 50%. После этого Шаптала обратилась в суд с требованием восстановить предыдущий уровень выплат.
Если рассматривать пенсии без пожизненного денежного обеспечения судей, то лидером по сумме является Сергей Кивалов, ведь его пенсия приближается к 246 тысячам гривен.
Для сравнения, в результате пенсионной реформы, внедренной в 2017 году, общий размер пенсий в Украине уменьшился примерно на 30%.
Сейчас гражданин со средней зарплатой 18,8 тыс. грн и полным трудовым стажем может рассчитывать только на 4,7 тыс. грн ежемесячной пенсии.
Выплаты пенсий в Украине - что известно
В августе некоторые украинские пенсионеры получат дополнительные выплаты до 3 тысяч гривен. Эти средства являются одноразовыми надбавками, приуроченными к празднованию Дня Независимости Украины. Это приятный бонус для тех, кто подпадает под соответствующие категории.
В то же время, определенные категории пенсионеров могут потерять свои выплаты. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уже предоставил разъяснения относительно причин, по которым это может произойти, а также посоветовал, как избежать таких неприятных ситуаций.
Также Главред писал, что существует возможность получить пенсию в размере 11 тысяч гривен. Однако, для этого необходимо соответствовать определенным критериям. Вы можете узнать, имеете ли право на такую выплату, воспользовавшись специальным пенсионным калькулятором.
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Об источнике: Пенсионный фонд
Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.
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