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До 7 000 грн штрафа: на улицах Украины запретили носить определенную одежду

Даяна Швец
23 июля 2025, 17:33
593
Штрафы применяются независимо от того, это полный комплект формы или отдельные ее элементы со знаками различия.
До 7 000 грн штрафа: на улицах Украины запретили носить определенную одежду
За какую одежду можно получить штраф/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Можно ли носить военную форму в Украине просто так
  • Почему и когда в Украине штрафуют за военную форму

В Украине установлены административные наказания за незаконное ношение военной формы. Штрафы могут быть довольно значительными, однако действуют не во всех ситуациях. Подробности о том, в каких случаях запрещается носить военную одежду, опубликовало издание На пенсии.

Кто не имеет права носить военную форму?

Законодательно ношение военной формы в повседневной жизни разрешено не всем. Такую одежду имеют право надевать только:

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  • действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины и других силовых структур;
  • курсанты учебных заведений военного направления;
  • резервисты во время участия в учебных сборах;
  • призывники, проходящие военные сборы;
  • ученики военных лицеев;
  • ветераны и военные в отставке - при условии наличия соответствующих документов.

Полицейские имеют право останавливать людей в военной форме на улице и проверять документы, подтверждающие законность ее ношения.

Какой штраф за ношение военной формы?

Если гражданин носит военную форму без правовых оснований, на него может быть наложено:

  • за первое нарушение - штраф в размере от 2 550 до 3 400 грн, а также конфискация формы;
  • за повторное нарушение в течение 12 месяцев - штраф 6 800 грн или выполнение обязательных общественных работ продолжительностью от 30 до 40 часов.

Полиция оформляет административный протокол на лицо, которое нарушает это правило. Причем санкции предусмотрены не только за ношение полного комплекта формы, но и за отдельные элементы с отличиями или символикой.

За что штрафуют в Украине - последние новости

Ранее Главред предупреждал, что с 1 августа налоговая "накажет" бизнес на большие штрафы. Уменьшенные штрафы (25% и 50%) действовали с 2023 года для помощи бизнесу адаптироваться к новым условиям.

Более того, украинцам начали выписывать штрафы за орехи. Эти правила и штрафы регулируются статьей 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В то же время украинцы нарушают и не знают о штрафе. Эксперты объяснили, за что наказывают на 30 тысяч гривен.

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Об источнике: "На пенсии"

Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

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