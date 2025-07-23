Украинцам начали недосчитывать выплаты пенсий: как проверить

Ключевое:
- Какие ключевые причины неучета стажа
- Сколько нужно стажа для пенсии в 2025 году
Многие украинцы сталкиваются с проблемой неполного учета трудового стажа при оформлении пенсии. Это непосредственно сказывается на размере пенсионных начислений, ведь выплаты могут быть существенно ниже ожидаемого. Подробнее об этом говорится в публикации На пенсии.
По словам эксперта по пенсионному праву Сергея Коробкина, в прошлом было предусмотрено, что мужчины имели право на минимальную пенсию при наличии 25 лет стажа, а женщины 20. Эти нормы действовали для тех, кто вышел на пенсию до 1 октября 2011 года.
Однако для тех, кто подал документы позже, условия стали более жесткими. В частности, начиная с 2018 года, необходимо иметь не менее 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 для женщин.
Вместе с этим, отмечает Коробкин, сейчас государство проводит пересмотр ранее назначенных пенсий, в результате чего могут быть начислены дополнительные выплаты.
Почему часть стажа не учитывается? Все зависит от того, когда именно он был накоплен.
Если до 2004 года, то часто случаются ошибки или неточности в записях трудовой книжки, а иногда вообще отсутствуют документы, подтверждающие факт труда, особенно в колхозах. После 2004 года распространенной причиной является неуплата работодателем единого социального взноса (ЕСВ). Без этого соответствующий период просто не засчитывается в стаж.
Выплаты пенсий в Украине - что известно
Напомним, Главред писал, что в августе некоторые украинские пенсионеры могут ожидать дополнительные выплаты до 3 тысяч гривен. Это связано с одноразовыми надбавками, которые предусмотрены ко Дню Независимости Украины.
В то же время, есть и другая важная информация для определенных категорий пенсионеров: некоторые могут потерять свои выплаты. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предоставил разъяснения относительно причин таких ситуаций и советов, как избежать неприятностей.
Также рассказывалось, кто имеет право на досрочную пенсию в Украине. Определенные категории пенсионеров могут выходить на пенсию за выслугу лет до достижения общего пенсионного возраста при определенных условиях.
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Об источнике: "На пенсии"
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