Украинцам начали недосчитывать выплаты пенсий: как проверить

С годами требования к продолжительности стажа стали жестче, а сам механизм расчета пенсионных выплат несколько раз менялся.

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Почему пенсия может быть меньше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Какие ключевые причины неучета стажа

Сколько нужно стажа для пенсии в 2025 году

Многие украинцы сталкиваются с проблемой неполного учета трудового стажа при оформлении пенсии. Это непосредственно сказывается на размере пенсионных начислений, ведь выплаты могут быть существенно ниже ожидаемого. Подробнее об этом говорится в публикации На пенсии.

По словам эксперта по пенсионному праву Сергея Коробкина, в прошлом было предусмотрено, что мужчины имели право на минимальную пенсию при наличии 25 лет стажа, а женщины 20. Эти нормы действовали для тех, кто вышел на пенсию до 1 октября 2011 года.

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Однако для тех, кто подал документы позже, условия стали более жесткими. В частности, начиная с 2018 года, необходимо иметь не менее 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 для женщин.

Вместе с этим, отмечает Коробкин, сейчас государство проводит пересмотр ранее назначенных пенсий, в результате чего могут быть начислены дополнительные выплаты.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Почему часть стажа не учитывается? Все зависит от того, когда именно он был накоплен.

Если до 2004 года, то часто случаются ошибки или неточности в записях трудовой книжки, а иногда вообще отсутствуют документы, подтверждающие факт труда, особенно в колхозах. После 2004 года распространенной причиной является неуплата работодателем единого социального взноса (ЕСВ). Без этого соответствующий период просто не засчитывается в стаж.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что в августе некоторые украинские пенсионеры могут ожидать дополнительные выплаты до 3 тысяч гривен. Это связано с одноразовыми надбавками, которые предусмотрены ко Дню Независимости Украины.

В то же время, есть и другая важная информация для определенных категорий пенсионеров: некоторые могут потерять свои выплаты. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предоставил разъяснения относительно причин таких ситуаций и советов, как избежать неприятностей.

Также рассказывалось, кто имеет право на досрочную пенсию в Украине. Определенные категории пенсионеров могут выходить на пенсию за выслугу лет до достижения общего пенсионного возраста при определенных условиях.

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Об источнике: "На пенсии" Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

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