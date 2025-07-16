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Пенсионеры Украины могут потерять выплаты: в ПФУ назвали причину и как избежать

Даяна Швец
16 июля 2025, 12:46
79
ПФУ назвали один ключевой документ для пенсионеров, подтверждающий право на пенсию и льготы.
Пенсионное удостоверение, деньги
Что делать в случае потери удостоверения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Короткая заметка для пенсионеров:

  • Что делать в случае потери удостоверения
  • Как заказать новое пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение - это ключевой документ для лиц, находящихся на пенсии. Он подтверждает их право на получение пенсионных выплат и предоставляет доступ к предусмотренным законом льготам. Если удостоверение утрачено или серьезно повреждено, его следует как можно быстрее восстановить, отмечают в Пенсионном фонде Украины.

Документ можно восстановить как в отделении Пенсионного фонда, так и онлайн. Вот как это сделать:

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Способ 1 - через сервисный центр ПФУ:

  1. Обратитесь лично в ближайшее отделение ПФУ с паспортом, идентификационным кодом (если есть) и фотографией размером 3×2,5 см.
  2. Необходимо будет заполнить соответствующее заявление.
  3. Удостоверение выдается именно в том сервисном центре, который вы указали в заявлении.

Способ 2 - онлайн через веб-портал ПФУ:

1. Войдите в личный кабинет на сайте portal.pfu.gov.ua.

2. Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении".

3. Выберите опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".

4. Заполните форму и загрузите сканкопии:

  • паспорта;
  • справки об идентификационном номере;
  • цветного фото 3×2,5 см (лицо должно занимать 70-80% фото);
  • образца подписи черными чернилами.
  • Нажмите "Сформировать заявление".

Способ 3 - через мобильное приложение ПФУ:

  1. Войдите в свой кабинет.
  2. Перейдите во вкладку "В ПФУ".
  3. В меню "Коммуникации с ПФУ" выберите "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".
  4. Далее следуйте инструкциям.
Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить
Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что почти 3 миллионам пенсионеров пересчитали большие выплаты. В среднем работающим пенсионерам выплачивают по 6974,61 гривен ежемесячно, в то время как остальные 7,5 миллионов граждан на пенсии получают по 6410,17 гривен.

В то же время сообщалось о том, что некоторые пенсионеры Украины получат дополнительные выплаты. Однако стоит обратить внимание, что доплаты не накапливаются, а увеличиваются при достижении нового возрастного порога.

Кроме этого, в Минсоцполитики ответили, поднимут ли пенсии еще раз в 2025 году. Последняя индексация пенсий, согласно действующему законодательству, осуществлялась в марте.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Пенсионный фонд

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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