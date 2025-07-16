Пенсионеры Украины могут потерять выплаты: в ПФУ назвали причину и как избежать

ПФУ назвали один ключевой документ для пенсионеров, подтверждающий право на пенсию и льготы.

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Что делать в случае потери удостоверения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Короткая заметка для пенсионеров:

Что делать в случае потери удостоверения

Как заказать новое пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение - это ключевой документ для лиц, находящихся на пенсии. Он подтверждает их право на получение пенсионных выплат и предоставляет доступ к предусмотренным законом льготам. Если удостоверение утрачено или серьезно повреждено, его следует как можно быстрее восстановить, отмечают в Пенсионном фонде Украины.

Документ можно восстановить как в отделении Пенсионного фонда, так и онлайн. Вот как это сделать:

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Способ 1 - через сервисный центр ПФУ:

Обратитесь лично в ближайшее отделение ПФУ с паспортом, идентификационным кодом (если есть) и фотографией размером 3×2,5 см. Необходимо будет заполнить соответствующее заявление. Удостоверение выдается именно в том сервисном центре, который вы указали в заявлении.

Способ 2 - онлайн через веб-портал ПФУ:

1. Войдите в личный кабинет на сайте portal.pfu.gov.ua.

2. Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении".

3. Выберите опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".

4. Заполните форму и загрузите сканкопии:

паспорта;

справки об идентификационном номере;

цветного фото 3×2,5 см (лицо должно занимать 70-80% фото);

образца подписи черными чернилами.

Нажмите "Сформировать заявление".

Способ 3 - через мобильное приложение ПФУ:

Войдите в свой кабинет. Перейдите во вкладку "В ПФУ". В меню "Коммуникации с ПФУ" выберите "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения". Далее следуйте инструкциям.

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Выплаты пенсий в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что почти 3 миллионам пенсионеров пересчитали большие выплаты. В среднем работающим пенсионерам выплачивают по 6974,61 гривен ежемесячно, в то время как остальные 7,5 миллионов граждан на пенсии получают по 6410,17 гривен.

В то же время сообщалось о том, что некоторые пенсионеры Украины получат дополнительные выплаты. Однако стоит обратить внимание, что доплаты не накапливаются, а увеличиваются при достижении нового возрастного порога.

Кроме этого, в Минсоцполитики ответили, поднимут ли пенсии еще раз в 2025 году. Последняя индексация пенсий, согласно действующему законодательству, осуществлялась в марте.

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Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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