Почти 3 миллионам пенсионеров перечислили большие выплаты: в ПФУ назвали причину

Почти трети украинских пенсионеров получает в среднем почти 7 тысяч гривен.

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Насколько большие выплаты в Украине получают работающие пенсионеры / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили в ПФУ:

Работающие пенсионеры в Украине получают большие пенсии

Средняя пенсия пенсионера, который еще работает, составляет почти 7 тысяч

С начала года пенсии выросли более чем на 10%

По состоянию на начало июля 2025 года в Украине насчитывают 2,8 миллиона пенсионеров, которые продолжают работать. Именно эта категория граждан претендует на большую пенсию.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, в среднем работающим пенсионерам выплачивают по 6974,61 гривен ежемесячно, в то время как остальные 7,5 миллионов граждан на пенсии получают по 6410,17 гривен.

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Таким образом надбавка за продолжение трудовой деятельности составляет 520 гривен в месяц. в ПФУ отметили, что средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 10,7%, что составляет 671,85 гривен.

В то же время неработающие граждане стали получать на такой же процент большие средства, но прирост в гривнах пенсии составляет 78,3 гривны меньше, а именно 593,55 гривен.

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Выплаты пенсий в Украине - последние новости

Ранее в ПФУ сообщали, что украинские женщины, которые родили и воспитали семерых детей, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 870 гривен. Эта надбавка составляет 37% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Недавно стало известно, что самые большие пенсии в Украине получают судьи и прокуроры. Их выплаты регулируются отдельными специальными законами, принятыми парламентом и подписанными главой государства.

Напомним, Главред писал, что в течение 2025 года дополнительные перерасчеты пенсий в Украине не предусмотрены, однако это не исключает возможности отдельных решений при условии улучшения финансового положения пенсионного фонда.

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Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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