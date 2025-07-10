Кто в Украине получает пенсию 390 тысяч гривен в месяц - раскрыты рекордные суммы

В Украине самые большие пенсии получают судьи и прокуроры, их выплаты достигают сотен тысяч гривен и в десятки раз превышают пенсии обычных граждан.

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Разница между минимальной и максимальной пенсиями - 165 раз / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Кто в Украине получает самые большие пенсии

Какая максимальная пенсия в Украине

Самые большие пенсии в Украине получают судьи и прокуроры. Их выплаты регулируются отдельными специальными законами, принятыми парламентом и подписанными главой государства. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что направил официальный запрос в Пенсионный фонд Украины с вопросом, кто именно получает самые высокие пенсии и какие это суммы, и уже получил ответ.

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"Цифры шокируют. Прежде всего потому, что их никак нельзя сравнить с пенсиями родителей и родственников большинства украинцев, теми пенсиями, о которых вы мне пишете. Я разделяю ваше мнение, что система начисления пенсий должна быть справедливой", - отметил Гетманцев.

Нардеп сообщил, что в запросе в Пенсионный фонд просил опубликовать 20 крупнейших пенсий в соответствии с различными категориями "спецпенсионеров".

Он также поделился частью из них:

Среди судей самая высокая пенсия составляет 390 тысяч гривен, а последнее место в условном ТОП-20 занимает выплата почти в 320 тысяч.

/ Фото: Даниил Гетманцев/Telegram

У прокуроров максимальная пенсия достигает 219 тысяч, а наименьшая в этом списке - 119 тысяч гривен.

/ Фото: Даниил Гетманцев/Telegram

Только один народный депутат получает пенсию в 245,9 тысячи, тогда как у остальных она колеблется от 21,8 до 59,8 тысяч гривен.

/ Фото: Даниил Гетманцев/Telegram

Для сравнения, максимальная пенсия шахтера составляет лишь 29 тысяч гривен.

Гетманцев подчеркнул, что достойная пенсия должна быть не только для отдельных категорий, а для всех украинцев, которые добросовестно работали всю жизнь. Он напомнил, что продолжается рассмотрение законопроекта об отмене спецпенсий прокуроров, и выразил убеждение, что он будет принят во втором чтении. По словам депутата, это станет первым, но не последним шагом к справедливости.

/ Фото: Даниил Гетманцев/Telegram

"Разница между минимальной и максимальной пенсиями (в Украине - ред.), не 2 раза, не 3 раза и не 10 раз, а 165 раз. Так не может быть. По крайней мере в солидарной пенсионной системе", - резюмировал он.

Какие документы надо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Пенсии в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 1 июля Пенсионный фонд Украины взял на себя полномочия по назначению социальных выплат, которые ранее осуществляли органы социальной защиты. Это может повлиять на сроки поступления некоторых выплат, в частности пенсий.

На размер пенсий в Украине влияют разные факторы, но главными остаются официальная заработная плата и страховой стаж. Главред выяснил, какой доход и стаж нужны, чтобы получать пенсию в размере 11 000 гривен.

В то же время в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство предусматривает постепенный рост минимальной пенсии. Уже с 1 января 2026 года ее планируют повысить до 2564 гривен в месяц, согласно постановлению Кабмина №774 от 27 июня 2025 года, обнародованному на официальном портале.

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О персоне: Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

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