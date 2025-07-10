Кто в Украине получает пенсию 390 тысяч гривен в месяц - раскрыты рекордные суммы

О чем говорится в материале:
- Кто в Украине получает самые большие пенсии
- Какая максимальная пенсия в Украине
Самые большие пенсии в Украине получают судьи и прокуроры. Их выплаты регулируются отдельными специальными законами, принятыми парламентом и подписанными главой государства. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что направил официальный запрос в Пенсионный фонд Украины с вопросом, кто именно получает самые высокие пенсии и какие это суммы, и уже получил ответ.
"Цифры шокируют. Прежде всего потому, что их никак нельзя сравнить с пенсиями родителей и родственников большинства украинцев, теми пенсиями, о которых вы мне пишете. Я разделяю ваше мнение, что система начисления пенсий должна быть справедливой", - отметил Гетманцев.
Нардеп сообщил, что в запросе в Пенсионный фонд просил опубликовать 20 крупнейших пенсий в соответствии с различными категориями "спецпенсионеров".
Он также поделился частью из них:
- Среди судей самая высокая пенсия составляет 390 тысяч гривен, а последнее место в условном ТОП-20 занимает выплата почти в 320 тысяч.
- У прокуроров максимальная пенсия достигает 219 тысяч, а наименьшая в этом списке - 119 тысяч гривен.
- Только один народный депутат получает пенсию в 245,9 тысячи, тогда как у остальных она колеблется от 21,8 до 59,8 тысяч гривен.
Для сравнения, максимальная пенсия шахтера составляет лишь 29 тысяч гривен.
Гетманцев подчеркнул, что достойная пенсия должна быть не только для отдельных категорий, а для всех украинцев, которые добросовестно работали всю жизнь. Он напомнил, что продолжается рассмотрение законопроекта об отмене спецпенсий прокуроров, и выразил убеждение, что он будет принят во втором чтении. По словам депутата, это станет первым, но не последним шагом к справедливости.
"Разница между минимальной и максимальной пенсиями (в Украине - ред.), не 2 раза, не 3 раза и не 10 раз, а 165 раз. Так не может быть. По крайней мере в солидарной пенсионной системе", - резюмировал он.
Пенсии в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, с 1 июля Пенсионный фонд Украины взял на себя полномочия по назначению социальных выплат, которые ранее осуществляли органы социальной защиты. Это может повлиять на сроки поступления некоторых выплат, в частности пенсий.
На размер пенсий в Украине влияют разные факторы, но главными остаются официальная заработная плата и страховой стаж. Главред выяснил, какой доход и стаж нужны, чтобы получать пенсию в размере 11 000 гривен.
В то же время в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство предусматривает постепенный рост минимальной пенсии. Уже с 1 января 2026 года ее планируют повысить до 2564 гривен в месяц, согласно постановлению Кабмина №774 от 27 июня 2025 года, обнародованному на официальном портале.
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О персоне: Даниил Гетманцев
Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.
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