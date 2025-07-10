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Россия предложила новый подход для завершения войны - появились первые детали

Юрий Берендий
10 июля 2025, 18:54
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия предложила новый подход к мирным переговорам и ответил, принесет ли это мир для Украины.
Россия предложила новый подход для завершения войны - появились первые детали
Россия предложила новый подход для завершения войны / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Россия предложила новый подход к мирным переговорам
  • Страны ЕС должны поделиться с Украиной системами Patriot
  • Между США и Россией нарастает напряжение между США и Россией

10 июля глава МИД России Сергей Лавров в рамках переговоров озвучил новые предложения по прекращению войны в Украине. Эти предложения должны быть переданы президенту Дональду Трампу. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает УНИАН со ссылкой на издание AP-News.

По словам Рубио, Вашингтон и Москва обменялись обновленными идеями относительно возможных мирных переговоров.

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"Я думаю, что это новый и отличный подход. Я бы не назвал это чем-то, что гарантирует мир, но это концепция, которую я передам президенту Трампу", - добавил госсекретарь США.

По результатам переговоров с Сергеем Лавровым, Марко Рубио заявил, что США планируют обсудить с партнерами по НАТО возможность передать Украине системы ПВО Patriot. Однако пока ни одна из европейских стран не готова расставаться с этим вооружением, несмотря на насущную потребность Украины в дополнительных батареях.

"Если Украина действительно является приоритетом, как заявляют многие страны Европы, то они должны быть готовы поделиться батареями, которые сейчас им не нужны. Надеюсь, что нам удастся убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить эти батареи Patriot Украине, потому что есть ряд стран, которые их имеют, но никто не хочет с ними расставаться", - добавил госсекретарь.

Рубио подчеркнул важность передачи таких систем Киеву.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Встреча дипломатов состоялась после телефонного разговора между Трампом и Путиным. Как отмечает Politico, контакт Рубио с Лавровым происходил на фоне роста напряженности между двумя странами и нежелания России идти на компромиссы, что затрудняет дипломатические усилия Трампа по посредничеству в урегулировании конфликта.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы продолжать привлекать все стороны к поиску решения этого конфликта. Мы будем привлекаться каждый раз, когда будем иметь такую возможность, как мы это сделали сегодня. Я повторил то, что сказал президент - и разочарование, и фрустрацию из-за отсутствия прогресса", - сказал Рубио журналистам после разговора с Лавровым.

Этот дипломатический контакт в очередной раз показывает сложность усилий по достижению мира в условиях полномасштабной войны и нежелание Кремля идти на уступки, даже несмотря на международное давление.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты возобновили поставки Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов и высокоточных ракет GMLRS. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, соответствующее решение уже реализуется.

Во время визита в Рим президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сейчас рассматривает обращение Украины о поставках систем противовоздушной обороны Patriot.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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