США возобновили поставки Украине ракет и снарядов: в Reuters узнали детали

Поставки США Украине некоторых видов вооружений были вновь возобновлены.

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США возобновили поставки Украине / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

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Соединённые Штаты вновь начали поставки Украине

Передают 155-мм снаряды и высокоточные ракеты GMLRS

Соединённые Штаты вновь начали поставки Украине 155-мм артиллерийских снарядов и высокоточных ракет GMLRS.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомлённые с ситуацией.

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Как отмечает издание, поставки этих видов вооружения были возобновлены спустя несколько дней после того, как администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила отправку определённой критически важной военной помощи Киеву.

По словам американских официальных лиц, пожелавших остаться неназванными, Украина в настоящее время снова получает:

артиллерийские боеприпасы калибром 155 мм;

управляемые ракеты GMLRS.

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Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости предоставления Украине дополнительного вооружения из-за интенсивных обстрелов. В Пентагоне опубликовали сообщение о возобновлении поставок оружия Украине после заявления Трампа о необходимости помощи Киеву в оборонных поставках.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее оценил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, как лучший за все время их общения.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о, том что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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