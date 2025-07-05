Зеленский провел 'лучший за все время' разговор с Трампом: анонсировано решение

Обсуждено несколько важных вопросов, детали которых будут проработаны командами Украины, рассказал Зеленский.

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Зеленский назвал разговор с Трампом "лучшим" / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/WhiteHouse

Что сказал Зеленский:

Разговор с Трампом был, наверное, лучшим за все время

Обсудили вопросы противовоздушной обороны

Приоритет Украины - получение систем ПВО Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский оценил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, как лучший за все время их общения. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

"Наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили тематику ПВО, я благодарен за готовность помогать", - рассказал глава государства. видео дня

Зеленский также анонсировал важное решение по усилению украинской противовоздушной обороны. Приоритетным является получение систем ПВО Patriot.

"Именно Patriot - ключ к защите от баллистики. Обсудили еще несколько важных вопросов, которые детально проработают наши команды на встречах уже в ближайшее время", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский добавил, что стороны обсудили несколько других важных вопросов, детали которых пока не разглашаются. Украинские и американские команды будут работать над ними на будущих встречах.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Разговор Трампа с Зеленским 4 июля - что известно

Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел 40-минутный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал разговор важным и содержательным. Президенты договорились об усилении защиты неба Украины и о дальнейших встречах команд.

Также Трамп в телефонном разговоре с Зеленским заявил о намерении помочь с противовоздушной обороной и проверить возможные задержки поставок ПВО. По информации Axios, стороны договорились о встрече команд для обсуждения поставок ПВО и другого оружия.

Как сообщал Главред, президент США после разговора заявил, что Украине нужны комплексы Patriot для обороны. Трамп назвал разговор с Зеленским "хорошим" и подчеркнул, что не хочет видеть гибели людей.

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ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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