Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Зеленский провел "лучший за все время" разговор с Трампом: анонсировано решение

Руслана Заклинская
5 июля 2025, 22:13
154
Обсуждено несколько важных вопросов, детали которых будут проработаны командами Украины, рассказал Зеленский.
Зеленский провел 'лучший за все время' разговор с Трампом: анонсировано решение
Зеленский назвал разговор с Трампом "лучшим" / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/WhiteHouse

Что сказал Зеленский:

  • Разговор с Трампом был, наверное, лучшим за все время
  • Обсудили вопросы противовоздушной обороны
  • Приоритет Украины - получение систем ПВО Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский оценил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, как лучший за все время их общения. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

"Наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили тематику ПВО, я благодарен за готовность помогать", - рассказал глава государства.

видео дня

Зеленский также анонсировал важное решение по усилению украинской противовоздушной обороны. Приоритетным является получение систем ПВО Patriot.

"Именно Patriot - ключ к защите от баллистики. Обсудили еще несколько важных вопросов, которые детально проработают наши команды на встречах уже в ближайшее время", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский добавил, что стороны обсудили несколько других важных вопросов, детали которых пока не разглашаются. Украинские и американские команды будут работать над ними на будущих встречах.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Разговор Трампа с Зеленским 4 июля - что известно

Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел 40-минутный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал разговор важным и содержательным. Президенты договорились об усилении защиты неба Украины и о дальнейших встречах команд.

Также Трамп в телефонном разговоре с Зеленским заявил о намерении помочь с противовоздушной обороной и проверить возможные задержки поставок ПВО. По информации Axios, стороны договорились о встрече команд для обсуждения поставок ПВО и другого оружия.

Как сообщал Главред, президент США после разговора заявил, что Украине нужны комплексы Patriot для обороны. Трамп назвал разговор с Зеленским "хорошим" и подчеркнул, что не хочет видеть гибели людей.

Читайте также:

ЗРК Patriot

Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ПВО Владимир Зеленский Дональд Трамп ЗРК Patriot
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский провел "лучший за все время" разговор с Трампом: анонсировано решение

Зеленский провел "лучший за все время" разговор с Трампом: анонсировано решение

22:13Политика
Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу

Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу

21:22Украина
"Украина умоляла о МиГ-29": Дуда рассказал, как США блокировали передачу самолетов

"Украина умоляла о МиГ-29": Дуда рассказал, как США блокировали передачу самолетов

21:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь 5 знаков зодиака превратится в сказку уже вот-вот: кто в списке

Жизнь 5 знаков зодиака превратится в сказку уже вот-вот: кто в списке

Опухший и старый: как сейчас выглядит путинист Харатьян

Опухший и старый: как сейчас выглядит путинист Харатьян

Гороскоп на завтра 6 июля: Львам - клевета, Скропионам - приятные новости

Гороскоп на завтра 6 июля: Львам - клевета, Скропионам - приятные новости

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

Последние новости

22:27

Отменили 170 рейсов, а пассажиры заблокированы в самолетах: в аэропортах РФ коллапс

22:13

Зеленский провел "лучший за все время" разговор с Трампом: анонсировано решение

21:38

Почему погоду трудно предсказать: как эффект бабочки разрушает точность предсказаний

21:22

Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу

21:16

"Украина умоляла о МиГ-29": Дуда рассказал, как США блокировали передачу самолетов

Украина совместно с США будет производить дроны: Зеленский рассказал деталиУкраина совместно с США будет производить дроны: Зеленский рассказал детали
20:31

Почему мужчины живут меньше - ответ в хромосомах

20:22

"Смерть - временная": священник рассказал, что происходит с душой после смертиВидео

19:58

Пережил две мировые войны: как выглядит самый старый крокодил в мире

19:36

Теперь вдвое дороже: украинских беженцев в Европе ждут новые расходы

Реклама
19:10

Ароматы Трампа сейчас вдыхает весь мирмнение

18:53

Трамп публично ответил, сможет ли закончить войну в Украине

18:42

Россия запустила "Кинжалы": в Хмельницкой области прогремели сильные взрывы

18:27

Самое важное английское слово для новичка - что такое "to be"

18:23

РФ разжигает конфликт с Азербайджаном: ГУР выявило перемещение войск

17:54

"Бесконечное количество россиян": враг хочет зайти в Днепропетровскую область

17:50

Дорофеева оказалась в постели с бывшим: видео попало в сетьВидео

17:30

ВСУ влупили по заводу РФ, производящему детали для Шахедов и Искандеров - Генштаб

17:29

Почему выражение "выживают сильнейшие" - ошибочно

17:26

Дефицит и колебания цен на бензин в Украине: эксперт предупредил водителей

16:42

Всем украинцам повысят минимальную пенсию - когда и насколько вырастут выплаты

Реклама
16:23

Воины ЛСР взяли в плен иностранца, который воевал на стороне РФ: что он рассказал

16:16

Рабочая неделя - четыре дня: в Раде ответили, будут ли украинцы меньше работать

15:58

Учителя в Украине будут получать большую зарплату: когда ждать надбавки

15:36

США продолжат помогать Украине: у Зеленского назвали неожиданную причину

15:31

Когда ударит жара +38: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала дату

15:22

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

15:21

Откуда берется газ в Украине - правда без мифов

15:20

Жизнь одного знака зодиака никогда не будет прежней: что принесет транзит УранаВидео

15:02

Путин ставит Трампа за ничто: Подоляк резко высказался о переговорах с РФ

14:51

"Первая любовь": Ступка показал свою "сладкую булочку"

14:21

Какой год был худшим в истории человечества: что было и как мы выжили

14:19

Как есть мидии, креветки и улиток и выглядеть как леди, а не бродяга: правила этикетаВидео

14:12

Гороскоп Таро на завтра 6 июля: Скорпионам - перезагрузка, Водолеям - удача

14:04

Цена обвалилась на 40%: в магазинах подешевел любимый сезонный продукт украинцев

13:55

"Враг давит количеством": Сырский назвал одно из самых тяжелых направлений фронта

13:38

Когда ваша жизнь кардинально изменится: обо всем расскажет дата рождения

13:30

В аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли из-за угрозы атаки дронов - СМИ

12:58

"Пусть Бог даст всем разум": священник сказал, можно ли спать головой или ногами к иконамВидео

12:58

Транзит Урана 7 июля 2025: кого уволят и поднимут на новый уровеньВидео

12:53

КНДР россиянам мало: ГУР сообщило о попытках РФ вовлечь в войну еще одну страну

Реклама
12:50

Опухший и старый: как сейчас выглядит путинист Харатьян

12:45

Прорываются в другую область, чтобы обойти ВСУ: раскрыта коварная тактика россиян

12:11

Огромное сожаление: Брэд Питт высказался о токсичном разводе с Джоли

12:07

Как кушать тост по всем правилам: советы от "короля современного этикета"

11:52

Дешевой теперь не найти: какая рыба в Украине стала настоящей роскошью

11:52

В Китае готовы помогать Украине в мирных усилиях: что предлагает МИД

11:32

"Любил жизнь": умер звезда "Зачарованных"

11:07

Где ошибка на рисунке: только самый умный найдет ее за 12 секунд

10:44

Мужчина только сел в салон: в Одессе взорвался автомобиль, первые подробностиВидео

10:41

Как хранить ягоды в холодильнике: два суперлайфхака, которые спасут от плесени

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
София РотаруВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя Каменских
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять