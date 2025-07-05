Зеленский провел 'лучший за все время' разговор с Трампом: анонсировано решение

Что сказал Зеленский:
- Разговор с Трампом был, наверное, лучшим за все время
- Обсудили вопросы противовоздушной обороны
- Приоритет Украины - получение систем ПВО Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский оценил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, как лучший за все время их общения. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.
"Наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили тематику ПВО, я благодарен за готовность помогать", - рассказал глава государства.видео дня
Зеленский также анонсировал важное решение по усилению украинской противовоздушной обороны. Приоритетным является получение систем ПВО Patriot.
"Именно Patriot - ключ к защите от баллистики. Обсудили еще несколько важных вопросов, которые детально проработают наши команды на встречах уже в ближайшее время", - подчеркнул он.
Кроме того, Зеленский добавил, что стороны обсудили несколько других важных вопросов, детали которых пока не разглашаются. Украинские и американские команды будут работать над ними на будущих встречах.
Разговор Трампа с Зеленским 4 июля - что известно
Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел 40-минутный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал разговор важным и содержательным. Президенты договорились об усилении защиты неба Украины и о дальнейших встречах команд.
Также Трамп в телефонном разговоре с Зеленским заявил о намерении помочь с противовоздушной обороной и проверить возможные задержки поставок ПВО. По информации Axios, стороны договорились о встрече команд для обсуждения поставок ПВО и другого оружия.
Как сообщал Главред, президент США после разговора заявил, что Украине нужны комплексы Patriot для обороны. Трамп назвал разговор с Зеленским "хорошим" и подчеркнул, что не хочет видеть гибели людей.
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ЗРК Patriot
Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
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