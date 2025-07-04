Зеленский и Трамп провели переговоры: первые подробности

Глава Офиса президента назвал телефонный разговор содержательным и важным.

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Трамп и Зеленский провели переговоры по телефону / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Что известно:

Зеленский и Трамп провели переговоры

Ермак назвал разговор содержательным

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло в режиме телефонного разговора. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он назвал разговор очень содержательным.

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"Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали - совсем скоро", - написал Ермак.

Журналист Axios Барак Равид отметил, что разговор длился около 40 минут.

Зеленский раскрыл подробности

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с Дональдом Трампом полезным и важным. Президенты обсудили российские воздушные удары по Украине и ситуацию на фронте. Зеленский и Трамп договорились об увеличении защиты неба и о встрече команд.

"Мы в Украине благодарны за всю оказанную поддержку, которая дает нам возможность беречь жизни людей и нашу независимость. Мы сделали очень много вместе с Америкой и поддерживаем все усилия, чтобы остановить убийства и восстановить нормальный устойчивый, достойный мир. Нужна достойная сделка для мира, и Украина поддерживает американские предложения", - отметил Зеленский.

Президент также добавил, что Украина готова к прямым проектам с Америкой по совместному производству оборонной продукции, которая необходима для безопасности украинцев. В первую очередь речь идет о производстве дронов и соответствующих технологий.

Разговоры Трамп с Зеленским и Путиным - последние новости

Ранее Трамп заявил, что очень разочарован разговором с президентом Путиным. "Потому что, честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто... нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну", - подчеркнул он.

Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп провел новый телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Российская сторона сообщила, что Путин в разговоре заявил о готовности России продолжить переговорный процесс с Украиной.

Напомним, Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор между Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Путиным, заявил, что эти двое политиков являются абсолютно разными людьми и между ними отсутствуют общие точки зрения.

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О персоне: Андрей Ермак Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года. Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью. 21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

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