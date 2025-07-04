Снял розовые очки: разочарованный Трамп признал правду о Путине

Что сказал Трамп:
- Разговор с Путиным закончился разочарованием
- Российский диктатор хочет воевать дальше
- На 4 июля запланирован разговор с президентом Зеленским
Президент США Дональд Трамп 3 июля провел телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Однако американский лидер остался разочарован этим звонком.
Об этом, как передает "Радио Свобода", он сказал журналистам после возвращения в Вашингтон из поездки в Айову. Если после предыдущих разговоров с Путиным Трамп оставался довольным и видел определенный прогресс, то вчерашний разговор все изменил.
Смотрите видео, что сказал Трамп журналистам о разговоре с Путиным:
"Знаете, я очень разочарован разговором с президентом Путиным. Потому что, честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто... нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну", - сказал глава США.
Кроме этого Дональд Трамп сообщил, каким будет следующий его шаг. Он планирует сегодня, 4 июля, провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Разговор Трампа и Путина 3 июля - что известно
Напомним, Главред писал, что 3 июля, президент США Дональд Трамп провел новый телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Российская сторона сообщила, что Путин в разговоре заявил о готовности России продолжить переговорный процесс с Украиной.
По информации СМИ, российский диктатор в телефонном разговоре с Трампом дал понять, что он не будет прислушиваться к призывам Трампа прекратить войну, а его цели остаются такими же, как и во время вторжения: восстановить российское господство в Украине и заставить Запад прекратить поддержку Киева.
Впоследствии президент Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор между Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Путиным, заявил, что эти двое политиков являются абсолютно разными людьми и между ними отсутствуют общие точки зрения.
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Об источнике: Радио Свобода
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