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Снял розовые очки: разочарованный Трамп признал правду о Путине

Анна Косик
4 июля 2025, 11:11
315
Разговор Трампа с Путиным хоть и был долгим, однако не дал положительных результатов.
Снял розовые очки: разочарованный Трамп признал правду о Путине
Намерения Путина продолжать войну разочаровали Трампа / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Трамп:

  • Разговор с Путиным закончился разочарованием
  • Российский диктатор хочет воевать дальше
  • На 4 июля запланирован разговор с президентом Зеленским

Президент США Дональд Трамп 3 июля провел телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Однако американский лидер остался разочарован этим звонком.

Об этом, как передает "Радио Свобода", он сказал журналистам после возвращения в Вашингтон из поездки в Айову. Если после предыдущих разговоров с Путиным Трамп оставался довольным и видел определенный прогресс, то вчерашний разговор все изменил.

видео дня
Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео, что сказал Трамп журналистам о разговоре с Путиным:

"Знаете, я очень разочарован разговором с президентом Путиным. Потому что, честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто... нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну", - сказал глава США.

Кроме этого Дональд Трамп сообщил, каким будет следующий его шаг. Он планирует сегодня, 4 июля, провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Разговор Трампа и Путина 3 июля - что известно

Напомним, Главред писал, что 3 июля, президент США Дональд Трамп провел новый телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Российская сторона сообщила, что Путин в разговоре заявил о готовности России продолжить переговорный процесс с Украиной.

По информации СМИ, российский диктатор в телефонном разговоре с Трампом дал понять, что он не будет прислушиваться к призывам Трампа прекратить войну, а его цели остаются такими же, как и во время вторжения: восстановить российское господство в Украине и заставить Запад прекратить поддержку Киева.

Впоследствии президент Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор между Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Путиным, заявил, что эти двое политиков являются абсолютно разными людьми и между ними отсутствуют общие точки зрения.

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Об источнике: Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

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война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин
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