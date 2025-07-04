Путин, чувствуя слабость США, готовит лето мощных атак по Украине – WSJ

Россия наращивает авиаудары по Киеву и другим городам, что приводит к росту жертв среди гражданского населения.

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Путин готовит лето мощных атак по Украине / коллаж: Главред, фото: ДСНС Києва, скриншот

Кратко:

Цели Путина в Украине остаются прежними

Усилия Трампа по достижению мира в Украине зашли в тупик

В то время как американский президент Дональд Трамп отступает в своей поддержке Украины, Кремль использует этот шанс для наращивания свох наземных наступлений и бомбардировки городов по всей Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Российский диктатор в телефонном разговоре с Трампом дал понять, что он не будет прислушиваться к призывам Трампа прекратить войну и его цели остаются такими же, как и при вторжении: восстановить российское господство в Украине и заставить Запад прекратить поддержку Киева.

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Как отмечает WSJ, стратегия Путина направлена на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести войну, усиливая давление на ее военное и гражданское население. Теперь Украина сталкивается с летом беспощадных атак со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик.

Как отмечают аналитики, последние события укрепляют уверенность России в том, что она может пережить Украину и ее сторонников в войне на истощение. Украине придется экономить материальные средства, и этот шаг, вероятно, ускорит российские успехи на поле боя.

"Но захват территории может быть не самой важной целью для России на данном этапе войны. Вместо этого, как говорят некоторые аналитики, Путин хочет "перемолоть" войска и технику своего меньшего соседа и подорвать поддержку со стороны гражданского населения и Запада", - подчеркивает WSJ.

Именно поэтому Россия наращивает авиаудары по Киеву и другим городам, что приводит к росту жертв среди гражданского населения, повреждению зданий и истощению жителей, отмечает издание.

Разговор Путина и Трампа 3 июля - что известно

Как писал Главред, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор президентов США и России длился почти час.

"Трамп в разговоре с Путиным снова поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий в Украине. Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей по устранению причин конфликта в Украине", - заявил Ушаков.

Президент Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор между Трампом и Путиным, заявил, что эти двое политиков являются абсолютно разными людьми и между ними отсутствуют общие точки зрения.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп также могут провести телефонный разговор. США и Украина работают над организацией телефонного разговора двух лидеров.

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Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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