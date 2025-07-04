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"Нет никакого прогресса": Трамп прокомментировал разговор с Путиным

Анна Ярославская
4 июля 2025, 08:03
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Президент США также сделал заявление о передаче оружия Украине.
Трамп, Путин
Трамп погговрил с Путиным, но результата не достиг / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, скриншот YouTube

Главные тезисы Трампа:

  • Разговор с Путиным не дал "никакого прогресса"
  • США продолжают поставлять оружие Украине

Президент США Дональд Трамп 3 июля провел телефонный разговор с российским диктатором и Владимиром Путиным и заявил, что ему не удалось достигнуть никакого прогресса.

По словам главы Белого дома, разговор с Путиным был довольно долгим, но "не принёс никакого прогресса", и он "недоволен" ситуацией в Украине.

видео дня

"Это был довольно долгий звонок. Мы говорили о многом, включая Иран. И мы также говорили о, как вы знаете, войне с Украиной. И я не рад. Сегодня у нас не было никакого прогресса", - сказал американский лидер в эфире Fox news.

Смотрите видео - Трамп прокомментировал переговоры с Путиным:

Скриншот

Трамп также сказал, что США передали Украине много оружия, продолжают это делать и стараются помогать, но администрация Джо Байдена, передавая оружие Украине, "опустошила всю страну", и что "нужно быть уверенным, что нам самим его хватит".

Смотрите видео - Трамп высказался о поставках оружия Украине:

скриншот

Разговор Путина и Трампа 3 июля - что известно

Как писал Главред, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор президентов США и России длился почти час.

"Трамп в разговоре с Путиным снова поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий в Украине. Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей по устранению причин конфликта в Украине", - заявил Ушаков.

По его словам, в рамках переговоров Трампа и Путина речь шла о том, что переговоры в Стамбуле останутся двусторонними между Россией и Украиной. Конкретных дат третьего раунда переговоров не обсуждали.

Президент Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор между м Трампом и Путиным, заявил, что эти двое политиков являются абсолютно разными людьми и между ними отсутствуют общие точки зрения.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп также могут провести телефонный разговор. США и Украина работают над организацией телефонного разговора двух лидеров.

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