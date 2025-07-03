Трамп провел новые переговоры с Путиным - что говорили об Украине

Трамп провел новый часовой телефонный разговор с Путиным, в котором стороны обсудили войну в Украине, Ближний Восток и возможность дальнейших контактов.

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Трамп провел новые переговоры с Путиным - детали / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Kremlin.ru

О чем говорится в материале:

Трамп провел переговоры с Путиным

Россия не отступится от своих целей в войне против Украины

Трамп договорился продолжить разговоры с Путиным в будущем

Сегодня, 3 июля, президент США Дональд Трамп провел новый телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. О результатах разговора сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

Разговор Путина и Трампа длился почти час.

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По словам Ушакова, Путин в разговоре заявил о готовности России продолжить переговорный процесс с Украиной.

"Трамп в разговоре с Путиным снова поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий в Украине. Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей по устранению причин конфликта в Украине", - заявил Ушаков.

По словам Ушакова, в рамках переговоров Трампа и Путина речь шла о том, что переговоры в Стамбуле останутся двусторонними между Россией и Украиной. Конкретных дат третьего раунда переговоров не обсуждали.

Кроме того, в Кремле отмечают, что тема прекращения поставок американского оружия в Украину в этом разговоре не поднималась.

Ушаков заявил, что Путин и Трамп договорились продолжать общение.

Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана. Президент РФ отметил необходимость решения региональных конфликтов политико-дипломатическими средствами.

По словам Ушакова, беседа была деловой, конкретной и "на одной волне". Стороны договорились поддерживать контакт и в дальнейшем. Несмотря на это, возможность личной встречи пока не обсуждалась, однако, по словам Ушакова, "эта идея висит в воздухе".

Путин поздравил Трампа с праздником 4 июля и вспомнил о "вкладе России в становление американской государственности". Ушаков добавил, что нельзя точно сказать, кто первым положил трубку, но известно, что последними это сделали переводчики.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 июля, в Одессе прогремел мощный взрыв. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в результате удара по Одессе погибли два человека, еще трое получили ранения.

Также, 3 июля, во время официального визита в Данию, Украина подписала с США важное соглашение о совместном производстве беспилотников. По словам президента Владимира Зеленского, договоренность охватывает сотрудничество с рядом компаний и предусматривает выпуск дронов различных типов.

В то же время в центре временно оккупированного Луганска произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще трое получили ранения. Позже стало известно, что в результате взрыва ликвидирован бывший так называемый "мэр" города Манолис Пилавов.

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О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал пост заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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