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Украина подписала историческое соглашение с США по оружию - детали от Зеленского

Юрий Берендий
3 июля 2025, 17:13
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Во время визита в Данию подписано соглашение с США о совместном производстве дронов, которое должно усилить противовоздушную оборону и борьбу с "Шахедами".
Украина подписала историческое соглашение с США по оружию - детали от Зеленского
Украина подписала историческое соглашение с США по оружию - детали / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Украина подписала соглашение с США о совместном производстве дронов
  • Основной акцент на дроны-перехватчики для противодействия "Шахедам"

3 июля, во время визита в Данию, Украина заключила с США важное соглашение о совместном производстве беспилотников. Президент Владимир Зеленский сообщил, что договоренность охватывает сотрудничество с несколькими компаниями и касается производства дронов различных типов.

Основное внимание уделяется дронам-перехватчикам, которые уже доказали свою эффективность на поле боя в Украине.

видео дня

По его словам, речь идет о серийном производстве - сотни тысяч единиц в этом году с последующим ростом в следующем. Подписанный контракт позволит существенно усилить борьбу с иранскими "Шахедами".

"Поэтому я считаю, что это хорошее начало работать в этом направлении. Также мы договорились с коллегами, что некоторые наши продакшны смогут иметь возможность доступа к соответствующим этим технологиям. Я думаю, что это может ускорить немного еще возможность увеличения производства", - сказал президент Украины.

Комментируя ожидания от поездки в Данию, Зеленский подчеркнул, что сейчас особенно важно решить два ключевых вопроса. По его словам, эти направления касаются внутреннего финансирования украинского оборонного производства. Президент выразил надежду на достижение договоренностей с Евросоюзом по этому поводу.

"То, что мы сейчас подписали, - на все это нужны большие деньги. И я рассчитываю на наши отношения с Данией. Дания нас поддерживает на продолжение датской модели и финансовое расширение. Соответствующие дроны, о которых я уже сказал. Кроме этого, есть еще ракетная программа. Об этих деталях буду говорить и с Данией, и с Урсулой фон дер Ляйен, и с Антониу Коштой", - резюмировал глава государства.

инфографика шахед, шахед, шахеды
"Шахед" / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение временно остановить часть военных поставок в Украину, включая вооружение, хранившееся на складах в Польше. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Согласно отчету Института изучения войны, прекращение поставок критически важных систем противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и ракет существенно усложнит ситуацию на фронте для Вооруженных сил Украины, заставив их экономить боеприпасы и повышая риски прорывов со стороны российской армии.

Тем временем президент Чехии Петр Павел, накануне парламентских выборов в октябре 2025 года, заявил, что не может гарантировать продолжение военной поддержки Украины.

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О персоне: Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

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война в Украине Владимир Зеленский атака дронов
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