Доллар стремительно полетел вниз, евро подскочил: свежий курс валют на 4 июля

Евро подорожал, однако остается ниже своего исторического максимума.

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Доллар дешевеет, евро дорожает / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какой курс доллара установил НБУ на 4 июля

Насколько вырос курс евро

Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне на пятницу, 4 июля. Зато евро несколько подорожал, но остается ниже исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 4 июля установлен на уровне 41,7239 гривен. Таким образом, гривня укрепилась на 8,77 копеек относительно американской валюты.

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В то же время курс евро вырос на 4,30 копейки и составляет 49,1758 гривен. Несмотря на повышение, европейская валюта пока не достигла рекордных показателей, зафиксированных днями ранее.

На межбанковском валютном рынке доллар снизился на 6 копеек, и торгуется на уровне 41,75 грн как для покупки, так и для продажи.

Что касается наличного рынка, то здесь курс доллара также снизился - он опустился до 41,95 гривен за доллар. В то же время курс европейской валюты составляет 49,60 гривен за евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 2 июля официальный курс евро в Украине составляет 49,40 грн. В банках евро стоит еще дороже - в среднем от 48,90 до 49,75 грн, что стало шестым обновлением рекорда за месяц.

Курс евро в Украине вырос до почти 50 грн из-за глобальных колебаний в паре с долларом, а не внутренних факторов. Банкир Сергей Мамедов советует украинцам не скупать евро, поскольку фундаментальных причин для резких изменений нет.

Кроме этого, в Украине в июле прогнозируют рост курса доллара до 41,6-42,2 грн. По состоянию на 2 июля курс в банках был около 41,53/42,07 грн, в обменниках - 41,27/41,81 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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