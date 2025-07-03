Доллар стремительно полетел вниз, евро подскочил: свежий курс валют на 4 июля

Вы узнаете:
- Какой курс доллара установил НБУ на 4 июля
- Насколько вырос курс евро
- Какова ситуация на межбанке и наличном рынке
Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне на пятницу, 4 июля. Зато евро несколько подорожал, но остается ниже исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара США на 4 июля установлен на уровне 41,7239 гривен. Таким образом, гривня укрепилась на 8,77 копеек относительно американской валюты.
В то же время курс евро вырос на 4,30 копейки и составляет 49,1758 гривен. Несмотря на повышение, европейская валюта пока не достигла рекордных показателей, зафиксированных днями ранее.
На межбанковском валютном рынке доллар снизился на 6 копеек, и торгуется на уровне 41,75 грн как для покупки, так и для продажи.
Что касается наличного рынка, то здесь курс доллара также снизился - он опустился до 41,95 гривен за доллар. В то же время курс европейской валюты составляет 49,60 гривен за евро.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 2 июля официальный курс евро в Украине составляет 49,40 грн. В банках евро стоит еще дороже - в среднем от 48,90 до 49,75 грн, что стало шестым обновлением рекорда за месяц.
Курс евро в Украине вырос до почти 50 грн из-за глобальных колебаний в паре с долларом, а не внутренних факторов. Банкир Сергей Мамедов советует украинцам не скупать евро, поскольку фундаментальных причин для резких изменений нет.
Кроме этого, в Украине в июле прогнозируют рост курса доллара до 41,6-42,2 грн. По состоянию на 2 июля курс в банках был около 41,53/42,07 грн, в обменниках - 41,27/41,81 грн.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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