Евро взлетел до невиданного рекорда, доллар рванул вверх: курс валют на 1 июля

Официальный курс евро подскочил почти до 50 грн за единицу.

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Евро взлетел до "космической" отметки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какой курс доллара установил НБУ на 1 июля

Насколько вырос курс евро

Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне на 1 июля 2025 года. В то же время курс евро в пятый раз за месяц обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс доллара вырос на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем. На вторник, 1 июля, курс американской валюты составляет 41,78 грн/долл.

видео дня

Евро снова переписал исторический рекорд. Европейская валюта подорожала до 48,99 грн за единицу, что на 21 копейку больше, чем накануне. Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 июня - 48,78 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 6 копеек. По состоянию на текущий день доллар торговался на уровне 41,79-41,82 грн (купля-продажа), а евро - 49,02-49,04 грн.

На наличном рынке наблюдается еще более заметный рост:

Курс доллара поднялся на 25 копеек - до 42 грн.

Курс евро вырос на 30 копеек - до 49,35 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, за последний месяц курс евро в Украине вырос с 46,5 до почти 49 грн, установив несколько рекордов. По словам экспертов, основная причина - нестабильность в американской экономике из-за действий Дональда Трампа, которая усилила интерес инвесторов к евро.

Также на утро 27 июня курс доллара в украинских банках остался на уровне 41,85 грн, тогда как евро вырос на 10 копеек - до 49,10 грн. На "черном рынке" доллар торговался по 41,52-41,60 грн, евро - 48,85-49,05 грн.

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине в ближайшие дни, вероятно, останется стабильным, тогда как евро может подорожать до 50 грн. Эксперт Олег Пендзин связывает слабость доллара с изменениями в налоговой системе США и экономической статистикой.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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