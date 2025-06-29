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Подделывать доллары стали чаще: как отличить фальшивку

Виталий Кирсанов
29 июня 2025, 08:57
676
Американская валюта лидирует по частоте подделок среди иностранных валют.
Подделывать доллары стали чаще
Подделывать доллары стали чаще / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Текущий показатель составляет 3,4 фальшивки на миллион настоящих банкнот
  • На сегодня в обращении циркулируют стодолларовые банкноты двух серий

Национальный банк Украины зафиксировал обострение ситуации с фальшивыми долларовыми банкнотами. По статистике регулятора, в течение первой половины 2024 года количество выявленных подделок увеличилось.

Текущий показатель составляет 3,4 фальшивки на миллион настоящих банкнот. Несмотря на рост, этот уровень все еще ниже довоенных показателей, когда выявляли 7,1 поддельную купюру на миллион настоящих.

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Американская валюта лидирует по частоте подделок среди иностранных валют. Мошенники сосредотачивают внимание именно на банкнотах номиналом 100 долларов, что делает их обмен особенно рискованным, пишет НБУ.

Наиболее высокая вероятность получить поддельную купюру существует при операциях вне официальных обменных пунктов: на стихийных рынках, возле транспортных узлов или при уличной торговле валютой.

На сегодня в обращении циркулируют стодолларовые банкноты двух серий: эмиссия до 2013 года (устаревшего образца) и после 2013 года (модернизированного образца). Новые купюры оснащены расширенным комплексом защитных элементов.

Основные элементы защиты подлинной 100-долларовой купюры включают:

  • Водяной знак с четкой видимостью при просвечивании;
  • Встроенная голограммная защитная лента (присутствует на модернизированных банкнотах);
  • "Колокольчик в чернильнице" – спецэлемент со сменой цвета при изменении угла обзора (эксклюзивно на банкнотах после 2013 года);
  • Высококачественная плотная бумага с тактильной рельефной печатью;
  • Микротекст, распределенный по всей площади банкноты.

Банковские учреждения применяют профессиональное оборудование для многоуровневой аутентификации валюты, что делает официальные каналы обмена наиболее надежным вариантом для проведения валютных операций.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, по состоянию на 27 июня, евро взлетел до нового рекорда. В то же время официальный курс доллара США снизился на 7,68 копейки - он составляет 41,5852 грн/доллар.

В свою очередь экс-член совета НБУ Виталий Шапран объяснил, когда ждать резкого скачка на рынке валют. Если на внешних рынках доллар начинает слабеть, в том числе и из-за массовой эмиссии долларов, это должно отражаться и в Украине, считает эксперт.

А вот экономист Александр Хмелевский дал оптимистичный прогноз, что в июле курс гривны будет оставаться относительно стабильным. Он высказал предположение, что на межбанковском валютном рынке доллар будет торговаться в пределах 41,3-42,5 грн, а евро - 47,0-49,0 грн.

Больше экономических новостей:

Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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