Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

"Есть высокая вероятность": экономист рассказал, как изменится курс валют в июле

Юрий Берендий
23 июня 2025, 13:45
79
В июле курс гривны будет оставаться стабильным, а фактический среднегодовой показатель может оказаться ниже заложенного в бюджет, отметил эксперт.
'Есть высокая вероятность': экономист рассказал, как изменится курс валют в июле
Экономист рассказал, как изменится курс валют в июле / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Курс гривны в июле будет оставаться стабильным
  • Нацбанк пытается сдержать инфляцию

В июле курс гривны будет оставаться относительно стабильным. Национальный банк не спешит с девальвацией национальной валюты. Кандидат экономических наук, независимый экономист Александр Хмелевский в комментарии Главреду объяснил, почему среднегодовой курс, заложенный в бюджете, может так и не оправдаться, и какими будут валютные колебания в ближайшее время.

Хмелевский отметил, что в Государственном бюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс на уровне 45 гривен за доллар, что, вероятно, является попыткой Нацбанка удержать инфляцию. В то же время он не исключает, что фактический среднегодовой курс в итоге может оказаться ниже прогнозируемого.

видео дня

"В июле курс гривны не претерпит существенных изменений. На межбанке гривна будет колебаться в пределах 41,3 - 42,5 грн. за доллар и на уровне 47,0 - 49,0 грн. за евро", - считает эксперт.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курсы валют - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение новой рабочей недели валютный рынок будет оставаться относительно стабильным, без существенных колебаний. Курс доллара будет удерживаться в пределах предыдущих значений, а возможные скачки лишь теоретические. Такой прогноз озвучил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка".

В то же время Национальный банк Украины обнародовал курсы валют на понедельник, 23 июня. По данным регулятора, доллар США подорожал, а курс евро обновил свой максимум.

Начиная со второй половины года, начнется процесс формирования госбюджета на 2026-й, однако неопределенность с объемами международной финансовой поддержки затрудняет прогнозирование валютной динамики. Как пояснил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, курс евро в основном будет зависеть от глобальных тенденций и изменений на международных финансовых рынках.

Другие новости:

Кто такой Александр Хмелевский?

Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики.

Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины.

Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс валют курс гривны курс доллара Александр Хмелевский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У ВСУ серьезные проблемы с дронами: военный заговорил о "диверсии" Китая

У ВСУ серьезные проблемы с дронами: военный заговорил о "диверсии" Китая

15:00Война
"Основная причина разрушений": Игнат раскрыл новые детали массированной атаки по Киеву

"Основная причина разрушений": Игнат раскрыл новые детали массированной атаки по Киеву

14:40Война
Ракета "прошила" многоэтажку вплоть до подвала: новые подробности атаки РФ на Киев

Ракета "прошила" многоэтажку вплоть до подвала: новые подробности атаки РФ на Киев

13:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Фортуна улыбнется: 4 знака зодиака проведут лучшее лето в жизни

Фортуна улыбнется: 4 знака зодиака проведут лучшее лето в жизни

Карта Deep State онлайн за 23 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Национальный гимн России оказался ворованным - раскрыта масштабная афера

Национальный гимн России оказался ворованным - раскрыта масштабная афера

Магнитная буря ударила с новой силой: Украина под атакой "желтого" шторма

Магнитная буря ударила с новой силой: Украина под атакой "желтого" шторма

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 июня (обновляется)

Последние новости

15:00

У ВСУ серьезные проблемы с дронами: военный заговорил о "диверсии" Китая

14:56

Неприятный сюрприз для украинских водителей: цены на бензин взлетят мгновенно

14:44

Букву N найдут только "эксперты по головоломкам": на загадку дается всего 5 секунд

14:40

"Основная причина разрушений": Игнат раскрыл новые детали массированной атаки по Киеву

14:24

Цены взлетят уже в июле - какие виды мяса "ударят" по кошельку украинцев

Россия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – ГончарРоссия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – Гончар
14:12

Древнее копье с золотом: невероятная находка ошеломила видавших виды археологовВидео

13:54

Признал даже круг Путина: война затягивает экономику РФ в неизбежную пропасть

13:46

Что делать, если в барабане стиральной машины образовалось много пены - лайфхак

13:45

"Есть высокая вероятность": экономист рассказал, как изменится курс валют в июле

Реклама
13:33

Совсем не стандарт качества: что на самом деле означал ГОСТ в СССРВидео

13:21

Ракета "прошила" многоэтажку вплоть до подвала: новые подробности атаки РФ на КиевФотоВидео

13:08

Урожай помидоров будет огромным: каким простым средством стоит их подкормить

12:49

Гороскоп на июль 2025: Ракам пришло время попрощаться, Рыбам - прекрасный месяц

12:45

Странные предметы и символика: что находят с телами военных после репатриации

12:38

Горячий поцелуй от жениха: в Сети появилось страстное фото с Огневич

12:32

"Количество будет расти": в МВД раскрыли, сколько погибших россиян РФ передала Украине

12:30

Почему никогда не стоит выливать воду из-под макарон: лайфхак от шефа

12:30

Удар по полигону: в ВСУ объяснили причины и назвали виновных в трагедии

12:27

Гороскоп на завтра 24 июня: Стрельцам - сверхважное решение, Водолеям - гость

12:20

Ударит +32 градуса: на какие области Украины налетит жара

Реклама
12:17

"Украину принесут на блюдечке": о чем могут договориться Путин и Трамп

12:00

Новые выплаты, подорожание продуктов и уменьшенные лимиты: что меняется для украинцев с 1 июля

11:49

"Двойная беда": где Потап встретился со своим единственным сыном

11:40

Не 300 лет: сколько на самом деле длится российско-украинская война

11:39

Цены уже не бьют по кошельку: какие продукты в Украине теперь выгоднее покупать

11:37

Война с РФ затянется: эксперт озвучил последствия конфликта на Ближнем Востоке

11:28

Насколько эффективно лазерное оружие против "Шахедов" - названа интересная деталь

11:25

Китайский гороскоп на завтра 24 июня: Петухам - проблемы, Собакам - обиды

11:15

"РФ получила все, что могла": какие 3 страны помогают России воевать

11:09

Устоять Амуру не удастся: астрологи назвали 4 знака, в которых все влюбляются

11:02

"Карма": Безуглая набросилась на Тополю после удара россиян по его дому

10:43

Не просто любовь: что на самом деле означает желание собаки спать с вамиВидео

10:32

"Будут должны": Михаил Лебига записал мощный взрыв под Киевом во время стрима

10:21

Надо мной висела плита: житель поврежденного дома в Киеве рассказал, как смог выжитьФотоВидео

10:16

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 июня (обновляется)

10:09

Иран мог спрятать большую часть высокообогащенного урана перед атакой США - СМИ

10:09

РФ осудила удары по Ирану и атаковала Украину: Зеленский жестко отреагировалФото

09:52

Громкая ночь в РФ: россияне жаловались на взрывы и возгорание завода, деталиФото

09:23

"Здесь должны были спать дети": появились кадры разрушенной комнаты детей Тополи

09:23

Почти 400 целей: РФ ударила по Украине ракетами и дронами, что стало целью атакиФото

Реклама
09:07

Трамп резко изменил позицию по Ирану и заинтриговал заявлением - что известно

09:05

Карта Deep State онлайн за 23 июня: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

Наступление РФ на Сумы - прикрытие: что задумали оккупанты на другом направлении

08:58

"Очень горько": предательница Королева серьезно заболела и назвала диагноз

08:50

Будет ли Иран отвечать на удар США?мнение

08:37

Гороскоп Таро на завтра 24 июня: Близнецам - особенная встреча, Девам - перелом в любви

08:37

"В яблочко": Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана

08:00

"Очень на папу похожа": Лилия Ребрик показала, как выросла ее младшая дочь

08:00

Денежная помощь украинцам: кто может получить 4 000 гривен дополнительно

08:00

Российская ракета разнесла квартиру популярных украинских певцовВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять