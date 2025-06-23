'Есть высокая вероятность': экономист рассказал, как изменится курс валют в июле

В июле курс гривны будет оставаться стабильным, а фактический среднегодовой показатель может оказаться ниже заложенного в бюджет, отметил эксперт.

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Экономист рассказал, как изменится курс валют в июле / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Курс гривны в июле будет оставаться стабильным

Нацбанк пытается сдержать инфляцию

В июле курс гривны будет оставаться относительно стабильным. Национальный банк не спешит с девальвацией национальной валюты. Кандидат экономических наук, независимый экономист Александр Хмелевский в комментарии Главреду объяснил, почему среднегодовой курс, заложенный в бюджете, может так и не оправдаться, и какими будут валютные колебания в ближайшее время.

Хмелевский отметил, что в Государственном бюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс на уровне 45 гривен за доллар, что, вероятно, является попыткой Нацбанка удержать инфляцию. В то же время он не исключает, что фактический среднегодовой курс в итоге может оказаться ниже прогнозируемого.

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"В июле курс гривны не претерпит существенных изменений. На межбанке гривна будет колебаться в пределах 41,3 - 42,5 грн. за доллар и на уровне 47,0 - 49,0 грн. за евро", - считает эксперт.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение новой рабочей недели валютный рынок будет оставаться относительно стабильным, без существенных колебаний. Курс доллара будет удерживаться в пределах предыдущих значений, а возможные скачки лишь теоретические. Такой прогноз озвучил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка".

В то же время Национальный банк Украины обнародовал курсы валют на понедельник, 23 июня. По данным регулятора, доллар США подорожал, а курс евро обновил свой максимум.

Начиная со второй половины года, начнется процесс формирования госбюджета на 2026-й, однако неопределенность с объемами международной финансовой поддержки затрудняет прогнозирование валютной динамики. Как пояснил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, курс евро в основном будет зависеть от глобальных тенденций и изменений на международных финансовых рынках.

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Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

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