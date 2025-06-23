Ракета 'прошила' многоэтажку вплоть до подвала: новые подробности атаки РФ на Киев

Минобороны РФ цинично заявило об "успешном" ударе по объектам ВПК Украины, несмотря на факт попадания в жилые дома

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Ракета пробила пятиэтажку насквозь / Коллаж: Главред, фото: Главред

Что известно:

В результате атаки в Киеве погибли 7 человек, более 30 - ранены

Российская ракета прицельно попала в пятиэтажный жилой дом

Продолжаются поисково-спасательные работы

Россияне в ночь на 23 июня массированно атаковали Киев, применив беспилотники типа "Шахед" и баллистические ракеты. В результате вражеского удара в столице погибли семь человек, еще более 30 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Спасатели деблокировали тело 7 жертвы в Шевченковском районе", - рассказал Ткаченко в 12:29.

видео дня

По словам главы МВД, российская ракета целенаправленно ударила по жилому дому в Шевченковском районе Киева. Ракета пробила здание вплоть до подвала, сейчас идет установление ее типа.

"Мы деблокируем сейчас 7-е тело. Полчаса назад, когда подняли одну из плит, мы увидели пятна крови, и поэтому понимали, что скорее всего, будет еще одна жертва. Сейчас в этом пятиэтажном доме 7 жертв", - отметил Клименко.

Министр также рассказал, что количество жертв могло быть значительно больше, если бы ракета попала в более плотную застройку рядом. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте удара РФ.

"Предварительно, баллистическая ракета пролетела высотный дом и попала именно в центр пятиэтажки. Как только будут найдены обломки этой ракеты, то можно уже будет утверждать, что это именно была за ракета", - добавил Клименко.

Смотрите видео заявления главы МВД с места российского удара:

В результате ракетного обстрела в Киеве, как сообщил Клименко, ранения получили 30 человек. В Киевской области пострадали еще 8 человек, среди них - двое спасателей. Кроме этого, еще одна жертва российской атаки есть в Белой Церкви.

Заявление Минобороны РФ

Министерство обороны России сделало циничное заявление об "успешном" ракетном ударе по Украине, хвастаясь поражением "всех назначенных целей". Официальный представитель ведомства страны-агрессора Игорь Конашенков заявил, что российские войска применили высокоточное оружие и БпЛА якобы для поражения предприятий ВПК Украины, при этом фактически речь идет об ударе по жилым домам в центре Киева, повлекшем гибель мирных людей.

Атака РФ по Украине в ночь на 23 июня - последние новости

Как сообщал Главред, Россия нанесла удар по Киеву и области, использовав дроны-камикадзе типа "Шахед" и баллистические ракеты. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. На Киевщине больше всего пострадали Белоцерковский и Бучанский районы. Во время повторного обстрела были травмированы двое спасателей.

В результате ракетного удара по Киеву был разрушен подъезд многоэтажного дома. Под завалами остаются люди. Наибольшие разрушения зафиксированы в Шевченковском районе столицы.

Житель частично разрушенного дома в Киеве Валерий чудом выжил, хотя бетонная плита придавила ему ноги. Он смог высвободиться, спустился пятым этажом по громоотводу, спасаясь среди пожаров и взрывов.

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Кто такой Игорь Клименко? Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января до 7 февраля), с 2019 до 2023 года - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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