Почти 400 целей: РФ ударила по Украине ракетами и дронами, что стало целью атаки

Россия нанесла комбинированный удар по Украине, основной удар пришелся на Киев, благодаря слаженной работе ПВО 354 воздушные цели удалось обезвредить.

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РФ ударила по Украине ракетами и дронами - что стало целью атаки / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Киевщины, Игорь Клименко/Telegram

О чем говорится в материале:

РФ выпустила по Украине 368 целей, в частности речь идет о дронах и баллистике

Основной целью атаки РФ стал Киев

Силы ПВО смогли обезвредить 354 средства воздушного нападения РФ

Страна-агрессор Россия в ночь на 23 июня (с 20.00 22 июня) ударила по территории Украины с применением 368 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось обезвредить 354 воздушные цели, основной удар был направлен на Киев. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Россия осуществила масштабную воздушную атаку на Украину, применив:

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352 ударные беспилотники Shahed и другие дроны-имитаторы из районов Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска (среди них - до 160 "шахедов");

11 баллистических ракет типа "Искандер-М/KN-23", запущенных с территорий Таганрога и Брянской области;

5 крылатых ракет "Искандер-К" из района Курска.

По данным Воздушных сил ВСУ, основной удар был направлен по Киеву.

Отражение воздушного нападения осуществляли силы авиации, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 ПВО удалось обезвредить 354 вражеские воздушные цели. Из них:

146 ударных беспилотников типа Shahed и других - сбиты огневыми средствами, еще 193 были подавлены или потеряли связь в результате действий РЭБ;

7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" - сбиты, еще 3 потеряны локально;

Все 5 крылатых ракет "Искандер-К" - уничтожены.

/ Инфографика: Воздушные силы ВСУ

"Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области", - говорится в сообщении.

Удар по Украине в ночь на 23 июня - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 23 июня Киев и область подверглись комбинированной атаке. РФ ударила дронами и баллистикой. Как сообщили в ГСЧС, спасательные службы работают сразу в нескольких районах столицы, ликвидируя последствия обстрелов.

Атака была направлена на жилые кварталы, медицинские учреждения и объекты спортивной инфраструктуры. В Киеве частично разрушен подъезд многоэтажки, есть погибшие, под завалами остаются люди. По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, обстрелам подверглись Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы столицы.

На Киевщине в результате падения обломков сбитых дронов повреждены частные дома и зафиксированы пожары в нескольких населённых пунктах.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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