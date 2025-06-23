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Наступление РФ на Сумы - прикрытие: что задумали оккупанты на другом направлении

Мария Николишин
23 июня 2025, 09:00
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Эксперт подчеркнул, что Курская операция имеет стратегическое значение.
Наступление РФ на Сумы - прикрытие: что задумали оккупанты на другом направлении
Наступление РФ в Сумской области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

  • Вероятно, Сумы - это не цель российского наступления на этом участке
  • Задача россиян - уничтожить или вынудить к бегству нашу группировку в Курской области
  • Курскую операцию следует продолжать

Ситуация на Сумском направлении тесно связана с боевыми действиями на территории Курской области РФ. Об этом заявил руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире FreeДом.

По его словам, на Сумском направлении успешные действия ВСУ несколько потеснили противника.

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"Другой момент, что мы все сосредоточены на том, насколько враг продвинулся к Сумам. Но, скорее всего, не сами Сумы являются целью российского наступления на этом участке. Задача россиян - уничтожить или вынудить к бегству нашу группировку в Курской области, прежде всего на Суджанском направлении. И здесь как раз наиболее опасным является продвижение россиян к трассе Сумы - Суджа с целью ее перерезать. Перерезав ее, враг лишает логистики наши Силы обороны, которые находятся на территории Курщины. И тогда они становятся перед угрозой или окружения, или тяжелого отступления на нашу территорию", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что украинские войска успешно действуют в районе села Теткино Курской области.

Кроме того, по его мнению, Курскую операцию следует продолжать, поскольку она имеет стратегическое значение.

"Из-за нашей операции в Курской области сосредоточена 60-тысячная группировка россиян. Если операция на Курщине заканчивается, тогда у Путина и его генералов возникает вопрос: что делать дальше? Расширять так называемую "буферную зону" на Сумскую, Черниговскую области? Но для этого ресурсов нужно на порядок больше. Второй вариант - перебрасывать силы из Курской области на направление главного удара - на восток. То есть на Покровск, на Торецк, на Часов Яр, на Новопавловское направление, на Лиман, где идут основные бои, которые определяют сейчас характер боевых действий и вообще чем закончится как минимум этот год", - сказал Лакийчук.

Он также добавил, что в Донецкой области россиянам сейчас не хватает ресурсов для прорыва украинской обороны и развития успеха.

"Но если силы, которые сейчас задействованы на Сумщине и Курщине, россияне перебросят на Покровское или на Лиманское направление, то я надеюсь, что они не смогут прорвать украинскую оборону, но нам удержать свои позиции будет значительно сложнее. Если же россияне оставят эти силы на севере и продолжат "бодаться" на Сумском направлении, тогда Путин и его командование не смогут достичь своих задач. То есть фактически Сумщина выступает своеобразной лакмусовой бумажкой", - подытожил эксперт.

Наступление РФ на Сумы - прикрытие: что задумали оккупанты на другом направлении
Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ВСУ не только эффективно сдерживают оккупантов, но и, по возможности, переходят в наступление. Украинские защитники ведут маневренную оборону.

Аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники имеют успехи на фронте. В частности, бойцы освободили поселок Андреевка Сумской области. Населенный пункт находится под контролем наших военных.

В то же время, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в Курской области России украинские силы сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч военных и контролируют территорию около 90 квадратных километров.

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Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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